Cyriel Dessers nieuwe spits Heracles Almelo: "Mooie kans voor mij"

Heracles Almelo heeft zich voor de derde keer in twee dagen versterkt. Spits Cyriel Dessers is de laatste aanwinst en tekende voor drie seizoenen in Almelo.

De Belg speelde twee jaar bij Utrecht. Daarvoor kwam hij uit voor NAC Breda, Sporting Lokeren en OH Leuven. Bij Heracles lijkt spits Adrian Dalmau deze zomer te vertrekken.

Mooie kans

"Ik kijk ernaar uit om hier bij Heracles Almelo te spelen en te scoren", vertelt de aanvaller. "Dit is een mooie kans voor mij, het voelt als een nieuw avontuur. Mijn stijl van voetballen past bij de filosofie van Heracles Almelo, namelijk aanvallend willen spelen. Ik ben blij dat ik hier nu ben en wil graag laten zien wat ik kan. In België zouden we zeggen dat ik veel goesting heb om te beginnen; ik heb er heel veel zin in en ben er klaar voor."

Lang op de radar

Technisch manager Tim Gilissen is erg blij met de laatste aanwinst: "Wij zijn blij dat Cyriel voor Heracles Almelo heeft gekozen. Hij staat al lang op onze radar. Dat hij nu in ons zwart-witte shirt komt spelen is daarom extra prettig. Cyriel past goed bij onze manier van voetballen. Dat ook hij heel bewust voor Heracles Almelo kiest als volgende stap in zijn carrière is een goed teken."