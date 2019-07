Programma: Ook voor HHC Hardenberg en Berkum gaat de voorbereiding van start

De voorbereiding van de clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie is inmiddels in volle gang. Enkele amateurclubs oefenden ook al en deze week komen er weer wat bij. Hieronder een overzicht van de duels deze week.

Heracles Almelo gaat deze week op trainingskamp naar het Duitse Billerbeck en speelt daar twee wedstrijden. Vrijdag is Viktoria Köln de tegenstanders en een dag later oefent de formatie van Frank Wormuth tegen Preussen Münster.

PEC Zwolle is deze week op trainingskamp, in Epe, en komt vanavond in actie. In Nieuwleusen is PAOK Saloniki de tegenstander. Die Griekse ploeg neemt deel aan de voorrondes van de Champions League.

Komende vrijdag speelt Go Ahead Eagles het vierde duel in de voorbereiding. In Terwolde komt dan Excelsior, dat degradeerde naar de Keuken Kampioen Divisie, op bezoek.

Voor HHC Hardenberg uit de 2e divisie begint komende zaterdag de oefencampagne voor het nieuwe seizoen. Jong FC Utrecht is dan de eerste tegenstander.

Derdedivisionst HSC'21 won de eerste drie oefenduels en gaat daar vanavond tegen Jong De Graafschap proberen een goed vervolg aan te geven. Daarmee sluit het het eerste blok van de voorbereiding af. 10 augustus is pas de volgende oefenwedstrijd.

Ook voor hoofdklasser Berkum gaat de voorbereiding beginnen. De ploeg van de teruggekeerde trainer Arno Hoekstra oefent vanavond op eigen veld tegen Harkemase Boys, dat in de 3e divisie voetbalt.

SC Genemuiden komt vanavond ook in actie. Na de nederlaag tegen HSC'21 van afgelopen weekend, is derdedivisionist ONS Sneek de volgende tegenstander.

De vrouwen van FC Twente speelden vrijdag de eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding gelijk tegen Borussia Bocholt. Vrijdag speelt het tegen BV Cloppenburg.

PEC Zwolle Vrouwen speelt woensdag bij FC Bocholt de derde wedstrijd van de voorbereiding. Zaterdag is Werder Bremen de vierde tegenstander.