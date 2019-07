Breuk in rug, wervelkolom en vier ribben bij coureur na zware crash in Grand Prix Markelo

Een persoonlijk drama voor Valentin Giraud gisteren tijdens de tweede manche bij de achtste Grand Prix in Markelo. De Franse zijspancoureur kwakte van zijn motor en werd in zijn rug geramd door een concurrent. In het ziekenhuis in Enschede is hij gisteravond geopereerd. Diagnose: een breuk in de rug, de wervelkolom blijkt volkomen vernietigd, vier gebroken ribben en een beschadigde long. Het is maar zeer de vraag of hij ooit nog kan lopen.