Leden Satudarah Enschede veroordeeld voor verboden wapenbezit

Twee Enschedese leden van de inmiddels verboden motorclub Satudarah zijn veroordeeld voor verboden wapenbezit. Een van hen moet negen maanden de cel in, de ander vijf maanden. Een van de oprichters, die vorig jaar tijdens zijn skivakantie is opgepakt, van de motorclub is vrijgesproken.

De drie mannen waren in mei 2016 aanwezig in een huis aan de Auskamplanden. In dat huis werden 's ochtendsvroeg bij een inval van politie en justitie drie wapens gevonden. Een wapen was van een bewoner. Hij had het wapen naar eigen zeggen ter zelfverdediging aangeschaft, nadat er een half jaar eerder een granaataanslag was gepleegd op het huis. Hij is veroordeeld tot vijf maanden cel.

Dak

De andere veroordeelde werd bij de inval gevonden op het dak. Hij stond daar op de uitkijk met een geladen revolver. Hij is veroordeeld tot negen maanden cel. Beide veroordeelden worden niet direct opgepakt. Ze kunnen nog in hoger beroep.

Een van de oprichters van Satudarah werd die ochtend ook gevonden op het dak van het huis. In zijn nabijheid werd wel een wapen gevonden, maar er zaten geen sporen van hem op. Er is dus geen bewijs dat het wapen van hem was, waardoor hij is vrijgesproken.

De eigenaresse van het huis heeft ook geen straf gekregen. Er kan niet aangetoond worden dat zij van de wapens afwist.

Geweld

De inval ging gepaard met veel geweld. Zo werd de voordeur eruit geblazen met een explosief en werd de binnendeur losgeschoten met een shotgun. De rechtbank vindt dat het OM niet heeft kunnen aantonen dat zoveel geweld nodig was, maar staat de gevonden wapens toch toe als bewijs.

Onlangs maakte de tot vijf maanden cel veroordeelde bewoner bekend dat hij overweegt om aangifte te doen tegen de officier van justitie. Volgens hem heeft de OvJ gelogen om de zaak rond te krijgen. Het is nog niet duidelijk of die aangifte doorgezet wordt.