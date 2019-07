Boeren doen zelf onderzoek naar beste bodembeheer

In Schalkhaar, aan de rand van de vijfhoek bij Deventer wappert de vlag van LTO. Daar ligt een demoveld met mais, dat op verschillende manieren wordt beheerd. Hier wordt al drie jaar door boeren zelf onderzoek gedaan, om de steeds veranderende wetgeving voor te zijn.

"Ik hou er niet van mensen in vakjes drukken. Ook al doen we het anders, we zijn allemaal boer en gek op ons vak." vertelt Geertjan Kloosterboer. Hij begon samen met andere bestuursleden van LTO-Salland aan dit project. Inmiddels vervult hij als voorzitter van Team Agro NL de rol als promotor van de agrarische wereld. "We werken hier samen en we leren ontzettend veel van elkaar. Dat is bijzonder, dat is gaaf."

En elke boer heeft zo zijn eigen manier van werken. "We hebben het geleerd van onze ouders en op verschillende opleidingen. Maar wij snappen ook dat de wereld verandert en dat onze werkwijze misschien op een andere manier moet. Hoe? Dat is wat we hier proberen te ontdekken."

De gangbare boer heeft meer opbrengst, omdat er door chemische bestrijding geen onkruid is dat concurreert met het mais.

De biologische boer laat zien dat onkruid een deel van de groene bemesting kan zijn. Maar hij heeft minder opbrengst.

Kloosterboer vertelt verder. "Wanneer er op eigen terrein wordt geëxperimenteerd, staat er teveel geld op het spel. Het mais is voer voor mijn dieren. Als bij mij de oogst mislukt, moet ik voer bijkopen. Als ik datzelfde experiment hier op het demoveld kan doen, loop ik geen inkomsten mis."

De boer die van gangbaar naar biologisch overstapt, experimenteert met koolstof en micro-organismen in de drijfmest.

Vrijdag is iedereen welkom op het veld aan de Grondhuisweg in Schalkhaar om zelf te ervaren hoe de boeren van elkaar leren en samen op zoek zijn naar de beste methode voor de bodem.

Meepraten? Ga naar www.groenoverijssel.nl