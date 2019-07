Hoe een 'Deventer jongen' Holleeder achter de tralies kreeg

Officier van justitie Lars Stempher was aanklager in de zaak Holleeder (Foto: ANP BAS CZERWINSKI)

Hij werd groot in Deventer en groeide uit tot één van Nederlands' grootste crimefighters: Lars Stempher. Afgelopen donderdag hoorde hij als officier van justitie dat er een levenslange gevangenisstraf tegen Willem Holleeder werd uitgesproken, een zaak waar hij jarenlang met hart en ziel aan had gewerkt. "Ik kan niet ontkennen dat ik voorafgaand aan de uitspraak klamme handjes had."

Naar eigen zeggen is hij nog steeds een 'Deventer jongen'. Zo ligt zijn hart nog steeds bij een van de oudste voetbalclubs die er in Nederland bestaat, Koninklijke UD, en ook woont hij nog steeds in de streek, al kan hij niet zeggen worden waar precies: "Uit veiligheidsoverwegingen."



Logisch, als je weet aan welke zaak hij afgelopen jaren heeft gewerkt. Veel betrokkenen kunnen het niet navertellen en Holleeders zussen moeten de rest van hun leven over de schouder kijken.

Partner in crime

Lars Stempher begon zijn carrière bij het OM in Zwolle. In 2008 stapte hij over naar de afdeling die mensenhandel aanpakt. "Ik was dan ook in 2015 in Bulgarije voor een zaak, toen ik gebeld werd door een teamleider of ik de zaak Holleeder wilde doen. Ik heb direct 'ja' gezegd."

Eenmaal terug in Nederland ontmoette hij voor het eerst zijn 'partner in crime' Sabine Tammes. Die zat al veel langer op de zaak Holleeder en was net haar werkpartner verloren. Die ging iets anders doen. Tammes: "Ik kende Lars Stempher nog helemaal niet. Ik heb toen gezegd tegen hem: ik vind alles prima, maar je maakt deze zaak wel af."

Zussen

Tammes kon de zaak onmogelijk in haar eentje voeren. In eerste instantie kon ze Holleeder 'alleen' veroordelen voor twee levensdelicten waarover kroongetuigen hadden verklaard. "Toen was het nog te behappen."



Toen Holleeders' zussen hun mond open hadden gedaan, werd de tenlastelegging uitgebreid naar vijf moorden en een doodslag. "Ik ben direct begonnen om mezelf in te lezen. Op het moment dat ik startte, wist ik net als heel veel mensen in Nederland dat Holleeder was opgepakt, maar veel meer ook nog niet."

Half miljoen

En er was voldoende te lezen, ruim 240 ordners dossier. In totaal een half miljoen pagina's aan tekst, een bijna onmogelijke opgave. "Dit is hopelijk de enige zaak in mijn leven, waarvan ik zeker weet dat ik niet alles heb kunnen lezen."



Het is ook teveel voor Tammes en Stempher samen. Er komt ondersteuning van een secretaris, een fulltime zaaks-medewerker en een stagiair die de tweeduizend voetnoten van het requisitoir verwerkt. "Die mensen waren van cruciaal belang."

Endstra

Na jaren van puzzelen ontstaat er een goed verhaal vanuit het Openbaar Ministerie, vindt Stempher. "Wat Holleeder in het milieu belangrijk maakte, was zijn goede band met Endstra. [de 'bankier van de onderwereld', red.] Criminelen hadden bij Endstra geld belegd. En op het moment dat er ergens een pot met geld is, zijn mensen geïnteresseerd. Holleeder heeft daarin gemanoeuvreerd."

Volgens Stempher is Holleeder gewetenloos: "Hij schetst liever een beeld van zichzelf als joviale familieman, de getapte Amsterdammer die het goed voor heeft met z'n familie en vrienden. De werkelijkheid ligt 180 graden anders. Hij ontdoet zich met gemak van mensen."

Dom blondje

Juist tegen dat joviale van Holleeder heeft Stempher zich proberen te wapenen. "Hij heeft geprobeerd ons als officieren uit elkaar te drijven, dat is zijn tactiek." Zo liet hij Tammes geregeld als 'dom blondje' voorkomen en Stempher als een hele intelligente officier. "Maar het is 'em niet gelukt."



"Je begint er op een gegeven moment een patroon in te herkennen", vervolgt Stempher. "Maar het is belangrijk om eerst dat patroon te onderkennen. We hebben daarover advies gevraagd van een deskundige. Die gaf ons het advies om de linies gesloten te houden. We moesten zorgen om niet in contact met Holleeder te komen."

Dat viel Stempher nog niet mee: "Als er iemand tegenover je zit die er alles aan doet om met je in contact te komen, dan voelt het raar om daar niet in me te gaan. Dat heeft mij best veel energie gekost, maar het heeft gewerkt."

Holleeder-moe

Wat Stempher niet van tevoren had bedacht is de grote mate van aandacht voor de zaak. Zo kwamen er meerdere boeken uit, werd een tv-serie geproduceerd, kwam er een theaterproductie op de planken en was er een stroom aan berichten in de media. Het zorgde er voor dat ze bij de familie Stempher wel eens Holleeder-moe werden. "Dan vroegen ze of de tv uit mocht. Ik heb dat zelf niet zo ervaren en de tv bleef gewoon aan, haha."

"Wat me wel heel erg verbaasde is de grote mate van adoratie onder veel Nederlanders voor Holleeder. Ik snap daar helemaal niets van. He-le-maal niets! En daarom ben ik ook zo blij met het vonnis van afgelopen donderdag. De rechters hebben beschreven wie Holleeder werkelijk is."

Berichten

Na de uitspraak van de rechtbank vorige week, 'ontplofte' Stempher's telefoon met berichten om hem te feliciteren. "Ik heb zoveel reacties gekregen, zo veel berichtjes heb ik terug getikt. Mensen hebben de moeite genomen om me te complimenteren, dus ik heb getracht om iedereen te beantwoorden."

Misdaadgeschiedenis

Terugkijkend was het een bijzonder traject voor Stempher: "We gingen in de verhoren soms terug naar 1983. Toen was ik zelf 9 jaar. Iedereen had het toen over de ontvoering van Heineken. Daar was het hele land mee bezig."



"Gaandeweg het proces heb ik met zoveel getuigen uit de omgeving van Holleeder gesproken. Je wordt op dat moment onderdeel van serieuze misdaadgeschiedenis in Nederland. Dat is heel bijzonder."

Voor Stempher zit het er nog niet op, Holleeder heeft namelijk aangekondigd in hoger beroep te gaan. "Maar dat maakt niet uit. Van zo'n vonnis als vorige week krijg ik energie. Dus ik zie het hoger beroep met vertrouwen tegemoet."