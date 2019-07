De zoon van Anneke pleegde zelfmoord: "Maurits was een jongen die altijd lachte"

"Maurits was een jongen die altijd lachte, hij was altijd heel erg aanwezig", zegt Anneke. Hij was chef-kok in het Gooi en had een druk leven. Maar als hij wordt ontslagen en zijn relatie stukloopt, gaat het snel de verkeerde kant op.

Anneke ziet Maurits de laatste maanden afglijden. Hij zat niet lekker in zijn vel, vergat hoe hij moest koken, raakte zijn baan kwijt en viel kilo's af. "Hij is twee maanden heel depressief geweest", vertelt Anneke. Vervuld met emotie vertelt ze over het dramatische moment dat er twee agenten bij haar voor de deur stonden. Ze wist het gelijk: Maurits is overleden. Hij werd 41 jaar.

Geen gebroken been

Bij een gebroken arm of een gebroken been ga je in het gips. "Daar heerst geen taboe op," legt Anneke uit. Bij een been in het gips is het duidelijk wat er aan de hand is. Aan iemand met suïcidale gedachtes is niet te zien wat er mankeert. "Dit is geestelijke nood en dat zie je niet", aldus Anneke.

Fotograaf: eigen foto RTV Oost Maurits maakte op 41-jarige leeftijd een einde aan zijn leven

Zelfmoord? Praat erover!

In 2018 pleegden 1829 mensen zelfmoord. Dat zijn vijf mensen per dag. Om dit cijfer omlaag te krijgen, is de GGD IJsselland het project 'Zelfmoord? Praat erover!' gestart in een groot deel van de provincie. Dit suïcide-preventieproject reikt hulpverleners maar ook burgers handvatten om over dit onderwerp te praten.

Het CBS presenteerde vorige maand de zelfdodingscijfers van het jaar 2018. Landelijk is er sprake van een daling, maar in de provincie Overijssel is het aantal gestegen. Waar het in 2017 nog om 102 zelfdodingen ging, zijn dat er een jaar later 114.

De cijfers

Martine Peppelenbos is projectleider bij de GGD IJsselland. Zij nuanceert de cijfers. "Het aantal schommelt al jaren en het kan zomaar zijn dat het volgend jaar weer wat lager is."

Peppelenbos vervolgt: "Omdat het suïcidecijfer niet in kaart brengt hoeveel zelfmoordpogingen er gedaan worden en hoeveel mensen over een poging nadenken, is het preventieproject zo belangrijk."

We doen bij suïcide nog veel te weinig Wethouder Uitslag

Bovengemiddeld

De elf gemeenten in Salland die het bestuur vormen van de GGD IJsselland, zien het belang van zelfmoordpreventie. Wethouder Jan Uitslag van Dalfsen: "In onze regio is het aantal zelfdodingen al jaren boven het gemiddelde, daarom vinden we het de moeite waard hier op in zetten."

Hij trekt een vergelijking met het aantal verkeersslachtoffers. "Daar waar je bij verkeersslachtoffers er openlijk over praat en maatregelen neemt, doen we bij suïcide nog veel te weinig."

Blijf praten!

Het taboe rondom suïcide moet doorbroken worden, vindt de GGD. Praten over dit onderwerp draagt hieraan bij. "Als er geen taboe meer is, zoeken mensen misschien sneller hulp", legt Peppelenbos uit. Om dit onderwerp makkelijker bespreekbaar te maken, worden daarom gatekeepertrainingen gegeven in de elf gemeenten in de regio IJsselland.

Gatekeepertraining

Het is de bedoeling dat een gatekeeper, die dicht bij de mensen staat, signalen oppikt van mensen die suïcidale gedachtes hebben. De gatekeeper moet dit bespreekbaar maken en kan zo de persoon in kwestie begeleiden richting hulp. Om dit te kunnen doen, krijgen ze handvatten aangereikt op een training. Hoe herken je signalen? Hoe stel je de juiste vragen? En wat zijn de do's en de don'ts?

In eerste instantie zijn de trainingen gericht op hulpverleners, maar eigenlijk kan iedereen gatekeeper worden. Peppelenbos: "Mensen van sociale wijkteams, predikanten of andere kerkelijk werkers, mensen die op scholen werken, coördinatoren, mentoren, zorgbegeleiders, maar ook mensen bij de voetbalvereniging of die achter de bar staan in het café. Het zijn allemaal gatekeepers in spé."

Meer weten? Zondag 28 juli in Hoogtij.

Heb jij zelf hulp nodig?

Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl