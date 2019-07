Zzp'er die in coma lag sprakeloos door inzamelingsactie die onbekenden voor hem begonnen

In revalidatiecentrum Roessingh doet Stephan zijn verhaal. De Enschedeër raakte ernstig gewond bij een ongeluk op de N349 in Albergen. Hij werd enige weken kunstmatig in slaap gehouden. De beveiliger was net voor zichzelf begonnen en had nog geen inkomensverzekering toen het noodlot toesloeg. Zonder inkomsten dreigde hij zijn huis te verliezen.

Verkeerde weghelft

Stephan was na z'n dienst op weg naar de tandarts in Ootmarsum. "Wat er is gebeurd weet ik niet, maar schijnbaar ben ik op de verkeerde weghelft terechtgekomen. De auto zat zo in elkaar dat het een paar uur heeft geduurd voordat ze me konden bevrijden. Een boer uit de omgeving heeft met z'n tractor de brandweer geholpen om de auto uit elkaar te trekken."

Stephan Netten nog altijd sprakeloos door crowdfundactie (Foto: RTV Oost / Ruud Dilling)

Sprakeloos

Na drie weken coma ontwaakt Stephan en hoort van de crowdfundactie. "Een juridisch medewerker van een van m'n grote opdrachtgevers is de actie gestart zodat er een buffer was. Dat is zo bijzonder, overweldigend gewoon. Ik ken ze niet eens, mensen in dienst van een van mijn opdrachtgevers. Ze zeggen wel eens dat de wereld verhard en individualistisch wordt, maar daar merk ik niets van. Met de juiste mensen om je heen zeker niet. Ik ben nog altijd sprakeloos."

Naar huis

Volgende week wordt een spannende week voor de Enschedeër, dan wordt hij besproken door een medisch team van revalidatiecentrum Roessingh. "Ik heb het hier heel goed en de zorg is prima, maar ik wil toch ook graag weer naar huis."