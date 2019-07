Kleinzoon (17) kondigde moord vooraf aan, opa met 38 messteken omgebracht

De kleinzoon (17) van de omgebrachte zakenman Herman Smit (71) uit Wierden is vanmiddag veroordeeld tot twee jaar cel en jeugd-tbs. De Wierdenaar heeft bekend dat hij zijn opa van het leven heeft beroofd. Het slachtoffer had 38 snij- en steekwonden in hoofd, hals en over de rest van zijn lichaam. Uit het vonnis blijkt dat er sprake was van een financieel conflict tussen de ouders van de kleinzoon en het slachtoffer.

Hoewel de kleinzoon minderjarig is, had het Openbaar Ministerie de rechters gevraagd om het volwassenenstrafrecht toe te passen, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Onder meer omdat de jongen verminderd toerekeningsvatbaar is.



"Het staat voor de rechtbank buiten kijf dat hij een afschuwelijk misdrijf heeft begaan. Hij blijft echter ook een minderjarige jongen met zeer complexe persoonlijkheidsproblemen. Alle deskundigen zien, door zijn ziekelijke stoornis en de gebrekkige ontwikkeling van zijn geestesvermogens. Alle reden om hem als een minderjarige te straffen", aldus het vonnis. Om herhaling te voorkomen is volgens de rechtbank behandeling dan ook noodzakelijk.

Moord aangekondigd

Tijdens de rechercheverhoren heeft de jongeman een bekentenis afgelegd. De rechtbank acht bewezen dat er sprake is van moord: de kleinzoon heeft zijn grootvader met voorbedachten rade van het leven beroofd. De jongen blijkt de dag voor de moord bij een bouwbedrijf terpentine of wasbenzine te hebben gekocht om zijn kleren te verbranden. Ook schafte hij samen met zijn moeder een mes aan en kondigde bij zowel zijn moeder als vrienden aan dat hij zijn grootvader zou ombrengen.

Hij reed op de dag zelf met zijn brommer naar opa en zat daar eerst een half uur in het gras. Volgens de rechtbank "om na te denken of het goed was waar hij mee bezig was". Daarna trok hij blauwe latex handschoenen aan en belde aan bij opa. Zijn telefoon had hij rond het tijdstip van de moord uitgezet.



Ook heeft hij er het van tevoren met zijn ouders over gehad wat de dood van opa zou betekenen voor het financiële conflict tussen zijn ouders en opa.



Teckel Felix

Daarnaast is er het bizarre verhaal rond teckel Felix. RTV Oost meldde kort na het misdrijf dat zich aan de vooravond van de moord een opmerkelijk incident had voorgedaan met in de hoofdrol huisteckel Felix. Die liep op straat en toen de kleinzoon zag dat viervoeter Felix door een passerende auto dreigde te worden overreden, zou hij ervoor zijn gesprongen. Daarbij zou de kleinzoon verwondingen hebben opgelopen.



Zijn moeder, die was opgeschrikt door geschreeuw en gejank van de hond voor het huis, beschreef dit uitvoerig op Facebook. Teckel Felix lag besmeurd met bloed op straat, maar eenmaal schoongewassen bleek de hond geen schrammetje te hebben opgelopen. De volgende middag werd het ontzielde lichaam van opa gevonden. Enkele dagen later werd de kleinzoon aangehouden.



Geen opdracht

Uit onderzoek is volgens de rechtbank niet gebleken dat de jongen opdracht of een verzoek van iemand anders had gekregen opa om te brengen. "Hoewel het dossier diverse aanwijzingen bevat voor betrokkenheid van zijn moeder, zowel voor als na de moord, kan op grond van dit dossier niet worden bewezen dat de jongen de moord samen met haar of anderen heeft gepleegd", aldus het vonnis.

Vals van incest beschuldigd

Tijdens de rechtszitting en de rechercheverhoren beschuldigde de kleinzoon zijn opa van incest om zo strafvermindering te krijgen. De rechtbank zegt in het vonnis dat daar echter geen enkel bewijs voor is gevonden. "De jongen beschadigde de nagedachtenis van zijn opa door hem na de moord vals te beschuldigen van seksueel misbruik. Uit afgeluisterde gesprekken blijkt dat hij dat alleen maar heeft gezegd in de hoop strafvermindering te krijgen. Uit niets blijkt dat er ook maar iets van waar is van deze beschuldiging", aldus het vonnis.

Schokkend

De rechtbank spreekt van een schokkende zaak. "Dat de zeventienjarige het leven van zijn eigen opa welbewust heeft opgeofferd vanwege een familiair financieel conflict, maakt de zaak des te schokkender."



Minderjarig

Juist omdat de verdachte minderjarig is, werd de zaak achter gesloten deuren behandeld. De kleinzoon was er vanmiddag niet bij toen het vonnis tegen hem werd uitgesproken.

De advocaat van de kleinzoon heeft er gezien de leeftijd van zijn cliënt telkens op aangedrongen om het jeugdstrafrecht toe te passen. Nu dat is gebeurd, heeft de rechtbank twee jaar cel en jeugd-tbs (de zogeheten PIJ-maatregel) opgelegd: de maximumstraf.

'Volwassen houding'

Volgens een woordvoerster van het Openbaar Ministerie heeft justitie echter besloten een hogere straf te eisen gezien de ernst van het feit. "En omdat de verdachte blijk heeft gegeven van een volwassen houding", aldus de zegsvrouw.

Bekende zakenman

De zaak wordt in de volksmond ook wel de 'opa-moord' genoemd. Smit, een bekende zakenman in het lokale bedrijfsleven van Wierden, werd begin november vorig jaar in zijn woning aan de rand van Wierden door geweld van het leven beroofd. Het was een medewerkster van de thuiszorg die, omdat er niet werd opengedaan, alarm sloeg. De wijkagent ontdekte vervolgens het levenloze lichaam van Smit.

Tegen de kleinzoon was zeven jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist. Zijn advocaat Thijs Geerdink weet nog niet of hij in hoger beroep gaat. Hij zegt tevreden te zijn dat de rechtbank het jeugdstrafrecht heeft toegepast, maar is het niet eens met het oordeel van moord. De strafpleiter betwist dat er sprake was van voorbedachten rade.