Minister Van Nieuwenhuizen noemt opnieuw uitstellen Lelystad Airport "ontzettend jammer"

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat noemt het opnieuw uitstellen van de opening van Lelystad Airport "ontzettend jammer". Vorige week stuurde Van Nieuwenhuizen een brief aan de Tweede Kamer waarin ze bekendmaakte dat de opening van het vliegveld in april 2020 niet langer haalbaar is.

'Ik vond het heel jammer dat ik een ander besluit moest nemen dan ik had gehoopt", zo reageert de minister voor de camera van Omroep Flevoland. Van Nieuwenhuizen was in Flevoland bij de opening van de verbrede A6 van Muiden naar Lelystad.

"Het is vooral ontzettend jammer voor al die mensen die zo hard hebben gewerkt aan Lelystad Airport", vertelt Van Nieuwenhuizen, nadat de opening eerder al twee keer werd uitgesteld. Oorspronkelijk zou Lelystad Airport in 2018 opengaan. Later bleek ook 2019 niet haalbaar. "Al die mensen die dachten een leuke baan te krijgen, jammer dat dat nu nog weer langer gaat duren."

Stikstof

De voornaamste reden voor het uitstel is de uitspraak die de Raad van State eind mei deed over de stikstofproblematiek. Bij grote projecten die zullen zorgen voor meer stikstof, moet die extra uitstoot vooraf al gecompenseerd worden. In het verleden kregen grote projecten al een milieuvergunning als er een plan was waarin de uitstoot van stikstof aangepakt zou gaan worden. De Raad van State wil dat de overheid de Europese afspraken hierover volgt. En daarin staat dat onomstotelijk moet zijn aangetoond dat de uitstoot van stikstof wordt terug gedrongen.

Goedkeuring Europese Commissie

De stikstofproblematiek is niet het enige waardoor Lelystad Airport opnieuw moest worden uitgesteld. Want de Europese Commissie heeft ook nog geen goedkeuring gegeven aan het plan om vliegtuigen van Schiphol naar Lelystad te verhuizen. Die voorwaarde is gesteld door de Tweede Kamer: Lelystad Airport moet op Schiphol ruimte maken voor nieuwe internationale bestemmingen.

"Ik moet ook wachten op groen licht uit Brussel", legt de minister uit. "Maar het grootste struikelblok is toch wel de stikstofdiscussie."

Geen nieuwe datum

Anders dan de vorige keren dat de opening werd uitgesteld, heeft Van Nieuwenhuizen nu geen nieuwe richtdatum genoemd. "Ik noem geen nieuwe datum, want ik weet niet hoe we stikstof gaan aanpakken. Dus ik kan ook geen nieuwe datum noemen, want dan is het speculeren. We hopen zo snel mogelijk."