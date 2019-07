Van 26 augustus t/m 1 september gaat Radio Oost weer 'Back to the 80's'. De leukste platen uit de 80's komen voorbij en jij maakt kans op fantastische prijzen. Naast veel muziek blikken we terug op de belangrijkste nieuws- en sportgebeurtenissen uit die tijd. Verder wordt elke dag de 'hitflitsquiz' gespeeld en we sluiten de week af met een Back to the 80's festival op het Rutbeek in Enschede: De Oude Deuren Cup!

Test je kennis over de 80's en win!

Elke dag spelen we op Radio Oost diverse keren de Hitflitsquiz; een quiz over de jaren 80'. Weet jij het juiste antwoord dan win je een Top 40 Hitdossier 80’s bestaande uit 5 CD's. Uit alle winnaars loten we elke dag een winnaar van de dagprijs: een old-skool walkman! Alle informatie over de prijzen vind je op onze prijzenpagina.

We draaien de hele dag alleen muziek uit de jaren 80, aangevuld met leuke feitjes en wetenswaardigheden over de artiesten. We spelen de welbekende Hitflitsquiz in Klaarwakker, Goeiemorgen en Goeiemiddag Overijssel, De Lunch, en in Afslag oost. Ook in het weekend is de quiz te spelen in Ziezo Zaterdag, Toppers van Toen, Ziezo Zondag en in de Oosttribune. We openen elk uur in aangepaste jaren ’80 stijl én we halen leuke anekdotes en quotes op uit de provincie die je tussen de muziek door terug hoort.

App ons je favoriete plaat!

Geef je favoriete 80’s plaat aan ons door via WhatsApp en wij draaien 'm voor je op Radio Oost. Wil je er iets bij vertellen? App ons dan een ingesproken bericht. Het WhatsApp-nummer is 06 - 82 82 92 84.

Festival Radio/Oude Deuren Cup

Op zondag 1 september maken we Festival Radio tijdens het Oude Deuren Cup Festival op het Rutbeek in Enschede. Een windsurf-evenement met food en entertainment. Luister naar Festival Radio met Bert van Losser en een verslaggever tussen 13.00 en 18.00 uur.