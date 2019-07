Tijdens de Back to the 80's week spelen we elke dag op Radio Oost de Hitflitsquiz. Een goed antwoord belonen we met een mooie Top 40 Hitdossier 80’s bestaande uit 5 CD's en nog veel meer leuke prijzen!

rtvoost-menu-back80-2-evenementen

Oude Deuren Cup

In de jaren tachtig waren ze populair, de allereerste windsurfplanken die op de markt kwamen: oude deuren. Windsurfen was in de jaren tachtig in het oosten een populaire sport. Op Het Rutbeek in Enschede ontstond een heuse 'windsurfscene'. Op zondag 1 september vind op datzelfde Rutbeek De Oude Deuren Cup plaats. Een stranddag voor de hele familie. Er is genoeg te doen en te beleven en zeker méér dan alleen windsurfen! Eten, drinken, kijken en vertier, maar ook voor de kinderen is de tubingbaan geopend, zijn er gratis zeillessen in een Optimist en kunnen de kinderen pijl en boog schieten, vlot varen, slacklinen en kunnen ze terecht op gave springkussens. Ook zijn er gratis clinics door Paddle & Surf met Mistral SUP Boards.

Walkman

Elke dag loten we uit alle winnaars van die dag een dagwinnaar. Hij of zij wint een walkman. Dus haal je zelf samengestelde cassettebandjes maar weer van zolder en ga terug in de tijd! Met deze walkman kun je niet alleen je bandjes afluisteren maar ze ook redden voor ze beschadigd of vergaan zijn. Met de meegeleverde software digitaliseer je eenvoudig de audio van toen op je computer.