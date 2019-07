Gemeenteraad akkoord: nieuwbouw Reggesteyn in Nijverdal

Het schoolbestuur kaartte zes jaar geleden al aan dat nieuwbouw of renovatie nodig was. Uit onderzoek is gebleken dat nieuwbouw op de lange termijn bijna net zo duur is als renovatie .



Om de nieuwbouw te betalen, stelt de gemeente vanaf 2023 elk jaar zes ton beschikbaar aan de school. Reggesteyn betaalt zelf ook 'een forse financiële bijdrage' aan de nieuwbouw. De gemeente staat borg voor de lening die de school af moet sluiten.



De gemeenteraad nam wel een motie aan die opdracht geeft de school zo snel mogelijk, uiterlijk in 2030, energieneutraal te maken.

Het streven is om in het schooljaar 2022-2023 de nieuwbouw aan de Noetselerbergweg af te ronden, waardoor in het schooljaar 2023-2024 de school in gebruik genomen kan worden.