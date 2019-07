Basisschool Bloemenhof Hardenberg profiteert van zij-instromers

Mart is al vier jaar actief als gymdocent bij de school. "Ik heb er best lang over nagedacht", zegt hij, nadat hij leerlingen van groep 6 aan het werk zet in de gymzaal. "Maar het lijkt me erg leuk om ook voor de klas te gaan staan."

Niet makkelijk

Volgens de schooldirecteur is het niet makkelijk. "Mart moet in twee jaar doen, wat op de gewone opleiding in vier jaar gebeurt. Dat is best pittig. Maar hij is enthousiast, dus ik maak me geen zorgen."

Mart verhuist even later naar de klas van groep 7 om een rekenles te geven. "Mijn hart ligt bij het basisonderwijs. Op de middelbare school zul je mij niet snel zien. En ik weet niet wat ik over tien jaar doe, maar het kan best dat ik dan nog steeds in de klas én de gymzaal sta."