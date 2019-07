"Investering van 2,7 miljoen voor droogtebestrijding is een begin, maar niet genoeg"

Het is een mooi begin, de 2,7 miljoen euro die waterschap Vechtstromen en de provincie Overijssel investeren in maatregelen, die ervoor zorgen dat natuurgebieden water beter vasthouden. Maar het is nog niet genoeg. Dat zegt Nettie Aarnink van waterschap Vechtstromen.

Op Landgoed Eerde in Ommen werd gisteren het startsein gegeven voor 35 projecten die de komende jaren uitgevoerd worden. Zo zijn er onder meer projecten in Hof Espelo in Enschede, Hoge Venterink in Oldenzaal, Landgoed Eerde in Ommen, Entervenen in Enter en de Kooiplas in Vriezenveen. De maatregelen moeten voor 2022 zijn uitgevoerd.

"Dat is denk ik niet genoeg", verwacht Aarnink. "Het is een begin en onderdeel van een veel groter programma waar ook landbouwprojecten in gehuisvest zijn. Dit is fase 1 van het zoetwaterprogramma en over een jaar lanceren we fase 2, waarbij we het gebiedsgericht gaan aanpakken", aldus Aarnink.



Wake-upcall

Dat het droger zou worden in Nederland is al langer bekend. Toch komen de maatregelen volgens Aarnink niet te laat. "Vorig jaar was een wake-upcall. Het was toen droog en daar leren we van. We leren om water langer vast te houden en daar moeten we creatieve dingen voor bedenken. Dat doen we samen."