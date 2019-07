Rijdende vrachtwagen van bedrijf uit Dedemsvaart bekogeld

Een vrachtwagen van pluimeeverwerker Plukon uit Dedemsvaart is vandaag bij knooppunt Holsloot, in de buurt van Emmen, bekogeld met een nog onbekend voorwerp. Hierbij sneuvelde een zijruit. De chauffeur raakte niet gewond.

In de vrachtwagen van de Kuikenaer, die in opdracht van Plukon reed, werden kippen vervoerd. Plukon heeft aangifte gedaan van het incident, zo bevestigt woordvoerder Gerda Zijlstra.



"We weten niet waarom het is gebeurd. Het kan baldadigheid zijn, maar we tasten echt in het duister."



Geschrokken

De chauffeur reed na het incident door en heeft niet gezien wie het voorwerp gooide. "Hij is geschrokken, maar we zijn blij dat hij niets mankeert", vertelt Zijlstra.



"Ik werk inmiddels twintig jaar bij Plukon, maar dit is de eerste keer dat ik dit meemaak."