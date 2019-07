De kinderen van het Vteam zetten zich actief in voor vriendschap, vrede en vrijheid. Ze zijn dit jaar met 75 kinderen sterk, omdat dit jaar de viering van 75 jaar vrijheid in Nederland begint. Christiaan wandelt met een speciale missie, namelijk door andere kinderen te laten zien hoe leuk het is om buiten te zijn in de natuur en om te wandelen.

Van Nijmegen naar Losser

"Ik ben in Nijmegen geboren en tot mijn vijfde gingen we elk jaar naar de intocht van de vierdaagse kijken. Ze kwamen bijna bij ons voor de deur langs. Daarna verhuisden we naar Losser. Toen zei ik: 'Als ik oud genoeg ben, wil ik ook de Nijmeegse Vierdaagse lopen. Dat lijkt me leuk.' Ik vind het belangrijk dat alle kinderen lekker buitenspelen. Door het wandelen kom je op veel verschillende plekken in de natuur en zie je hoe mooi Nederland is. Wandelen is heel gezellig, je bent even zonder telefoon en praat echt met elkaar."

De 3-jarige Christiaan als toeschouwer bij de Vierdaagse (Foto: eigen foto)

Om de dertig kilometer probleemloos te kunnen lopen, moest er wel goed getraind worden. "Ik liep vanuit Losser naar de McDonald's in Oldenzaal, vanuit daar naar de ijssalon in Enschede en vanuit daar weer terug naar Losser. Dat is dertig kilometer met leuke en lekkere stops onderweg", zegt Christiaan lachend.

Vteam

Ook met zijn Vteam, dat onder leiding staat van teamcaptain Tako Rietveld (bekend van het Jeugdjournaal, red.), heeft Christiaan meerdere malen getraind. "We zijn al een aantal keer bij elkaar geweest om elkaar te leren kennen en deden daar ook oefeningen. Ook zijn we bij de nationale herdenking samen geweest en dat maakte wel indruk."

Christiaan (12) uit Losser één van de jongste deelnemers Nijmeegse Vierdaagse (Foto: RTV Oost / Teun van der Velden)

Naast de kinderen van het Vteam loopt moeder Renée ook mee. "Dat is voor mij wel gezellig en ook wat veiliger." In tegenstelling tot Christiaan loopt zijn moeder niet voor een koninklijk erkende onderscheiding. "Wie er beter kan lopen? Stiekem denk ik toch wel dat ik dat ben."

Ultieme doel

Christiaan heeft overal aan gedacht, dus ook aan zijn ultieme doel. "Ik hoop dat ik langs de vele toeschouwers loop en dat ze dan denken: Wauw, hij kan dat goed."

