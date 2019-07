Pastoor afgebrande kerk in Hengelo: "Zorgen dat gemeenschap bij elkaar blijft"

Oortman werd vanochtend uit bed gebeld. "Het is natuurlijk iets wat je als pastoor niet wil meemaken. Dat je ‘s ochtends uit bed wordt gebeld en je wordt verteld dat één van de kerken waarvoor je verantwoordelijk bent in de brand staat. En er werd gezegd dat er niets meer van over is. Dat is vreselijk."



Oortman ging meteen naar de kerk aan de Meijersweg. "Maar behalve luisteren naar de mensen kun je niets doen."



Buren

De pastoor ging later ook nog langs bij de mensen die achter de kerk wonen. "Als je dan ziet wat daar gebeurd is, hoe verwoestend het daar geweest is en hoe bang zij zijn geweest. Bijzonder om te horen, dat heeft mij heel erg aangegrepen."



"Een kerk is een kerk. Dat is dramatisch en voor heel veel mensen heel erg moeilijk; voor de vrijwilligers die daar werken, voor de gemeenschap die heel erg betrokken is. Maar als je huis dan ook nog eens bedreigd wordt, dan wordt het nog weer anders. Dan komt het nog dichterbij.”



Hoe nu verder

Morgenavond is er een inloopbijeenkomst waarin parochianen, vrijwilligers en wijkbewoners met elkaar kunnen praten en verhalen kunnen delen. Antwoord op hoe het nu verder moet, hoeven de parochianen morgen niet te verwachten.



"Hoe gaat het met de verzekering? Hoe gaat het verder? Ik heb geen flauw idee. Ik denk dat dit soort beslissingen weloverwogen en goed gefundeerd moeten worden genomen", vertelt Oortman.



Bij elkaar blijven

"Op dit moment is het heel erg belangrijk om bij de gemeenschap te gaan staan en te zorgen dat de gemeenschap op de één of andere manier bij elkaar blijft. Dat de dingen die ze altijd hebben gedaan ook voortgezet kunnen worden."



Dat zal niet in de Moeder Theresakerk zijn, zoveel is zeker. Het gebouw is volledig verwoest door de brand. Waar dan wel? Oortman: "Eventueel in een ander kerkgebouw, er zijn er nog vier in deze stad. En daar zijn deze parochianen altijd welkom."

