Twee Overijsselse terrassen bij beste vijf van Nederland

Pelle's in Deurningen is wederom verkozen tot beste terras van Overijssel. Het terras van Pelle's staat op de derde plek van Nederland in de Terras Top 100. Huis Vermeer in Deventer neemt de vijfde plek van de ranglijst van Misset Horeca in beslag.

Naast Deurningen en Deventer levert ook Hardenberg een bijdrage. De Koffiepot is terug te vinden op de 84e plek.



Beste van Nederland

Het beste terras van Nederland is te vinden in het Zeeuwse Veere. De Werf wist zowel de mystery guest, de vakjury als de hoofdjury ervan te overtuigen dat zij het beste terras van Nederland van dit jaar zijn. Tweede is geworden Brasa in Purmerend.



Noord-Holland is dit jaar de provincie die de meeste terrassen levert, maar liefst 22. Zeven daarvan komen uit Amsterdam en drie uit Alkmaar. Gelderland is tweede met achttien terrassen. Grote steden Arnhem en Nijmegen zijn hofleverancier in ’s lands grootste provincie, met ieder drie terrassen.



Limburg volgt met veertien terrassen in de lijst. Noord-Brabant en Zuid-Holland hebben beide twaalf terrassen in de lijst staan.



Misset Horeca Terras Top 100

De Misset Horeca Terras Top 100 kent een open inschrijving. Terrassen mogen meedoen mits ze aan vier voorwaarden voldoen: het terras moet minimaal veertig stoelen hebben, vrij toegankelijk zijn (geen entree bijvoorbeeld op een pretpark), er moet bediening aan tafel zijn en het terras moet in het terrasseizoen minimaal vijf dagen per week geopend zijn.



Alle ingeschreven bedrijven zijn vervolgens bezocht door een mystery guest én een vakjurylid. Beide bezoeken waren onaangekondigd. Tijdens deze bezoeken letten juryleden op tientallen aspecten van het terras. De uiteindelijke top-7 kreeg tot slot een bezoek van ruim een uur van de hoofdjury. Zij hebben onder meer gesproken over het terras en bedrijf, de bedrijfsvoering, personeel en productkeuze. Ook is er een kijkje voor- en achter de schermen genomen.