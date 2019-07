Praat mee: Hoe moet het lerarentekort op basisscholen worden teruggedrongen?

Lukt het niet te stemmen? Klik dan hier.



Basisscholen komen op dit moment zo'n 3.500 leraren tekort, concludeert de PO-Raad op basis van onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek. Het tekort aan onderwijzers is daarmee zo'n vijf procent gegroeid ten opzichte van het voorgaande schooljaar.



"Het vak moet aantrekkelijker worden," zegt Den Besten van de PO-Raad. "Het kabinet heeft een kleine stap genomen door de salarissen te verhogen. Maar nu is echt de volgende stap nodig."



Maar wat zou die volgende stap moeten zijn? Hoe kunnen we het lerarentekort, dat de komende jaren alleen maar zal oplopen, te lijf gaan? Wij doen wat suggesties, maar we zijn ook benieuwd naar jouw ideeën hierover. Praat dus met ons mee in de reacties, via Facebook of deel jouw gouden idee via WhatsApp.

