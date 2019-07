Zwolse Loes (64) schudt gêne van zich af en spreekt in gemeenteraad over incontinentie

Van de 3,5 miljoen blaas- en buikpatiënten in Nederland durft een kwart vaak niet naar buiten vanwege het tekort aan openbare toiletten. Ze moeten soms om de tien minuten naar het toilet, maar die zijn niet altijd in de buurt. Daarom sprak de Zwolse Loes Burgmeijer gisteravond in de gemeenteraad over haar eigen incontinentieprobleem. Het verhaal maakte indruk op het CDA, dat een motie indiende om meer aandacht voor het probleem te krijgen.

Burgmeijer deed namens de Maag Lever Darm Stichting een dringende oproep aan de gemeenteraad voor meer openbare wc's in Zwolle. Makkelijk vond ze het niet om in de gemeenteraad haar incontinentieproblemen en die van heel veel andere mensen aan te kaarten. "Het is gênant om over te praten. Je voelt je machteloos als het je overkomt, maar als niemand wat doet dan gebeurt er ook niets."

Burgmeijer geeft een voorbeeld waarom het anders moet. "Laatst ging ik in Zwolle een ijsje eten met collega's. Ik heb de auto geparkeerd op een parkeerdek. Wanneer ik uitstap denk ik: 'ik moet nu naar de wc'. Ik heb het de beheerder gevraagd, maar er is geen wc."

Ze vervolgt: "Naast tranen die me over de wangen biggelen, voel ik de warme ontlasting langs mijn benen glibberen. Gelukkig ben ik met de auto en kan ik snel naar huis om te douchen en schone kleren aan te trekken, en het nog een keer te proberen. Het haalt je zelfvertrouwen gigantisch omlaag. Echt, je voelt je machteloos en bent geneigd om in het vervolg maar thuis te blijven."

Motie CDA

De Zwolse fractie van het CDA heeft de noodkreet opgepakt en een motie ingediend om meer aandacht te schenken aan het probleem. Wethouder William Dogger erkent het probleem en heeft toegezegd de kwestie op te pakken. Hij komt na het zomerreces met een vervolgrapportage.

"In principe zijn er voldoende toiletten in openbare gebouwen in Zwolle, die staan soms ook vermeld in de zogenoemde HogeNood app van de Maag Lever Darm Stichting", zegt fractievoorzitter Jan Nabers van het CDA. "Maar heel vaak staat er niet bij wanneer de gebouwen open zijn en wanneer er dus gebruik gemaakt kan worden van het toilet."

Nabers wil dit uitzoeken voor openbare toiletten in Zwolle en kenbaar maken in de app. "Dan zijn er misschien ook nog wel meer Zwolse horecagelegenheden en bedrijven die hun wc's beschikbaar willen stellen. Op die manier komen we dan al een heel eind in de goede richting."

Het kan ook anders

Burgmeijer wil als ambassadrice van de Maag Lever Darm Stichting het probleem onder de aandacht brengen bij instanties en bedrijven. Dat het ook anders kan heeft de organisatie van de Zwolse Marathon het afgelopen jaar bewezen.

"Ze hadden dit jaar tijdens het loopfestijn om de 500 meter een dixi, fantastisch daarvoor. Hulde", besluit Burgmeijer.

Top 5 gastvrije toiletgemeenten 1 Amsterdam 2 Alkmaar 3 Leeuwarden 4 Hengelo 5 Den Bosch Top 5 minst gastvrije toiletgemeenten 1 Zwolle 2 Purmerend 3 Tilburg 4 Zaandam 5 Nissewaard