Nieuwe natuur maken; werkt dat?

"Bij nieuwe natuur gaat het niet altijd over graafwerkzaamheden en plaggen. Het kan ook gaan over het veranderen van het waterpeil en aanpassingen in de bemesting, waardoor de natuurwaarden stijgen," legt Piet Bremer, ecoloog bij de Provincie Overijssel, uit.

Oud boerenveld

"Hier bij de Lichtmis is dit gangbare boerenveld tien jaar geleden omgezet in nieuwe natuur. Je ziet nu al heel goed hoeveel planten en insecten het oplevert." Voorheen liepen er nog koeien en paarden in het gebied, nu springen vooral sprinkhanen voor zijn voeten weg.

Vooral bij het eeuwenoude stukje blauwgrasland in het Staphorsterveld wordt Bremer enthousiast. "Hier ligt het meest bijzondere stukje blauwgrasland van Nederland. Dit proberen we na te maken. Aan de overkant van de weg hebben we 22 jaar geleden een boerenveld geplagd en daar zijn zaden van meer dan 50 jaar oud ontkiemd." Ook bij het veld daarnaast is 6 jaar geleden de bovenlaag afgeschraapt en ook daar komt de oorspronkelijke vegetatie omhoog.

Tekst gaat verder onder de video

De Vecht

In Hardenberg langs de Vecht is duidelijk te zien hoe de natuur zijn kans grijpt als je het de ruimte geeft. "Ik volg dit op de voet en ga graag met mijn camera het gebied in," vertelt natuurliefhebber Johan Poffers enthousiast. "Niemand had toch ooit gedacht dat hier de lepelaar zou komen!" Zijn beelden in de video hieronder spreken voor zich. "En er landen hier honderden wulpen om even bij te komen op hun doortocht naar Scandinavië. Geweldig."

Tekst gaat verder onder de video

Geluk

"Je kunt wel heel veel doelen stellen, maar om alle doelsoorten te behalen, moet je ook een beetje geluk hebben." legt Bremer uit. "Want je weet gewoon niet altijd wat de natuur doet." Soms helpen ze de natuur een handje door zaden in het gebied te brengen en op andere plekken doen de beheerder bewust niks. "Je weet nooit precies wat het wordt."

Biodiversiteit

De biodiversiteit in Overijssel gaat nog altijd achteruit. Zo stelt de provincie in een onlangs verschenen rapport. Wel bevordert de aanleg van Nieuw Natuur de terugkomst van bepaalde soorten.

Cijfers

In Overijssel is inmiddels 4528 hectare nieuwe natuur ingericht, waarvan 2260 hectare is ingericht als kruidenrijk- en faunarijk grasland. 860 hectare moet nog worden ingericht als nieuwe natuur. Daarnaast valt 3940 hectare onder de Natura 2000 plannen, waarvan een deel wordt ingericht. Al die gebieden zijn terug te vinden op www.atlasoverijssel.nl.