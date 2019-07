Gemeente Kerkrade: vertraging bij controle supporters FC Twente eigen schuld

Bij een controle van supporters van FC Twente, die in maart naar Kerkrade reisden voor het duel met Roda JC, is geen extra tijd gerekt door de politie. Dat zegt de gemeente Kerkrade. Ze reageert daarmee op beweringen van de harde kern van FC Twente. De vertraging was de schuld van de supporters zelf, aldus de gemeente in een reactie.

Vak-P beweerde vorige week op basis van documenten die de harde kern via een Wob-procedure van de gemeente Kerkrade had gekregen dat van te voren vaststond dat supporters van Vak-P zouden worden gecontroleerd en teruggestuurd.

De supportersvereniging overweegt aangifte te doen tegen de gemeente Kerkrade vanwege vrijheidsberoving. De gemeente legt de verantwoordelijkheid voor de lange tijdsduur van de controle volledig bij de supporters.

Op juiste wijze uitgevoerd

"De controle had niet tot vertraging hoeven leiden als medewerking was verleend aan de controle", stelt de gemeente in een reactie. "De controle is op een juiste wijze uitgevoerd, met als doel herhaling van wanordelijkheden en gevaarlijk vuurwerk in het uitvak te voorkomen."

Bij een eerder duel gooiden supporters van FC Twente namelijk al in de eerste minuut van de wedstrijd vuurwerk op het veld en veroorzaakte daarmee schade aan het kunstgras van Roda JC. De gemeente stelt dat een soortgelijk incident moest worden voorkomen en dat daarom een controle van de bussen nodig was.

Blikje bier

De controle duurde langer dan verwacht omdat in Maasbracht een blikje bier naar een politieagent werd gegooid. "Aanhouding van deze persoon veroorzaakte verdere vertraging. De drie andere bussen mochten doorrijden naar Kerkrade, maar weigerden dit uit solidariteit richting de betreffende supporter. Nog meer vertraging", aldus de gemeente.

Wat ook niet hielp volgens de gemeente, was dat de bussen met daarin supporters van Vak-P doorreden bij het controlepunt in Hoogvonderen. "De kaarten voor de wedstrijden lagen in Hoogvonderen, omdat men dit punt was gepasseerd moesten de kaarten naar Maasbracht worden gebracht waar de supporters werden gecontroleerd."

Veiligheidscontroleur

Uit de stukken die Vak-P van de gemeente Kerkrade heeft gekregen, bleek dat de politie verbaasd was over dat er niets was gevonden in de bussen die werden gecontroleerd. In de stukken wordt de schuld daarvoor expliciet bij de veiligheidscontroleur van FC Twente gelegd. Die zou informatie over de controles hebben gelekt naar de supporters.

"Hoe dat beeld is ontstaan weten wij niet, dit is een conclusie van anderen. Dit idee hebben wij bij de gemeente in ieder geval niet", aldus de gemeente in een reactie.