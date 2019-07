Hoe houdt watertrappelend Haaksbergen het financiële hoofd boven water?

Net nu Haaksbergen het hoofd financieel weer boven water leek te hebben, dreigt de gemeente andermaal kopje onder te gaan. Vanavond buigt de gemeenteraad zich over de zogenoemde kadernota 2020, waarin het beleid voor de komende jaren wordt uitgestippeld. Intussen dreigt 'de Ster in Twente', zoals Haaksbergen zichzelf zo graag profileert, andermaal onder curatele van de provincie te worden gesteld.

De financiële situatie was enkele jaren geleden dusdanig dat de vraag zich voordeed of Haaksbergen nog wel zelfstandig verder moest. Er werd geopperd om aansluiting te zoeken bij Enschede, of misschien zelfs wel de aangrenzende Achterhoekse fusiegemeente Berkelland.

Omdat Haaksbergen geen sluitende begroting kon presenteren, werd de gemeente onder preventief financieel toezicht van de provincie Overijssel gesteld. Een situatie die van 2013 tot 2016 voortduurde. Maar Haaksbergen krabbelde wonderwel weer op en er werd zelfs mondjesmaat weer wat geld op de bankrekening bijgeboekt.



Onheilstijding

Wethouder financiën Louis Koopman kwam vorige maand echter met de onheilstijding dat er een tekort van 2,1 miljoen dreigt. Zo is Haaksbergen onder meer meer geld kwijt aan uitkeringen, terwijl de gemeente tegelijk minder geld daarvoor van het Rijk ontvangt.



'Gat in de Markt'

Tegelijk heeft Haaksbergen de komende jaren te maken met een aantal slepende kostenverslindende projecten. Zo is daar het beruchte 'Gat in de Markt'. Er wordt al zo’n 30 jaar gesteggeld over de invulling van een braakliggend perceel op het marktplein. Uit een recent vernietigend rapport blijkt dat dit Haaksbergen nu al 6,8 miljoen euro heeft gekost. Het huidige college wil af van deze financiële molensteen.



Daarnaast is er nog het noodlijdende Kulturhus, waarvoor jaarlijks 60.000 euro extra subsidie nodig is bovenop de huidige vijf ton. Ook is er nog de afwaardering van de oude Twenteroute N18 tot een 60 kilometerweg, eveneens een kostbare operatie.

Huisvesting scholen

Verder is er vier miljoen euro nodig voor de nieuwe fusieschool Holthuizen/Ariëns: een onvermijdelijke uitgave omdat renovatie duurder zou uitvallen. De nieuwbouw van Het Assink Lyceum (kosten: 20 miljoen) is als gevolg van de huidige financiële situatie op de lange baan geschoven.

Marathonzitting

Het zijn vraagstukken waar de Haaksbergse politiek zich vandaag over buigt. De marathonzitting begint al om drie uur vanmiddag en er is zelfs rekening mee gehouden dat woensdagavond verder moet worden vergaderd.

Om de ergste financiële nood te lenigen, stelt het college van B en W de raad nu voor om geld vanuit de algemene reserve (de gemeentelijke spaarpot) te gebruiken. Probleem is echter dat er dan nog maar zeven ton in het ‘spaarvarken’ zit.

Ingrijpen provincie?

Intussen houden lokale politici hun hart vast: dreigt de provincie nu andermaal in te grijpen? Het zal er tijdens het debat ongetwijfeld stevig aan toe gaan. Want hoe kan het dat er tot voor kort enkele miljoenen op de rekening stonden die in een paar maanden tijd lijken verdampt? Aan de nieuwe burgemeester Rob Welten de schone taak alle discussies in de Haaksbergse politiek, die nogal wat 'bloedgroepen' kent, goede banen te leiden.

Knopen doorgehakt

Aanvankelijk zouden vandaag al inhoudelijke beslissingen worden genomen, maar omdat meerdere fracties het financiële naadje van de kous willen weten en vooral meer informatie willen over de gevolgen voor de burgers op de langere termijn, is besloten dat er pas eind augustus knopen worden doorgehakt.

Of de provincie andermaal ingrijpt en hoe ze dan eventueel toezicht wil gaan houden, wordt pas eind dit jaar bekend.