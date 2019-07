CDA vreest Zwols miljoenendebacle; grondwater bouwput stationsomgeving erg vervuild

Het betekent dat de aanleg van de ondergrondse fietsenkelder sowieso een half jaar vertraging op loopt. En dat betekent dus extra kosten. De CDA-fractie is er niet gerust op dat de gemeente Zwolle de financiële risico's daarvan goed afgedekt heeft in het contract met aannemer Boskalis. Fractievoorzitter Jan Nabers vreest een enorme kostenpost voor de gemeente.

Vage antwoorden

In de eerste informatieronde over dit probleem bleef wethouder Anker vaag over de extra kosten."Hij deelde mede dat hij dacht dat de oplossing van het probleem binnen het huidige budget van ruim 28 miljoen euro gerealiseerd kan worden", zegt Nabers.



"Hij is op dit moment in gesprek met de aannemerscombinatie en is van plan om nog voor het zomerreces met aanvullende informatie te komen."

Omdat de wethouder heel summier en vaag bleef in zijn beantwoording, heeft de CDA fractie het probleem gisteren opnieuw tijdens het raadsdebat aan de orde gesteld. De fractie wil zo snel mogelijk opheldering over de kwestie, want er is vrees voor een nieuw miljoenen debacle. Volgens Nabers leert het verleden dat Zwolle weleens een steekje laat vallen bij grote projecten.





Zorgen over vervuiling grondwater, bouwput ondergrondse fietsenstalling station Zwolle (Foto: RTV Oost)

"We weten allemaal dat de Stadskamer op een hele mooie plek zit. Maar ook dat dat de gemeente miljoenen extra heeft gekost omdat er asbest in het pand zat. We hebben van het voorjaar een informatienota gehad over het openluchtbad, waar ook asbest is gevonden, met heel veel extra kosten voor de gemeente. Dat hadden we allemaal vooraf kunnen weten. En dan denk ik ook aan de WRZV-hallen die dubbel zo duur waren als van tevoren gedacht."

Volgens Nabers is de gemeente Zwolle er niet altijd goed in om de risico's van dergelijk grote miljoenenprojecten van tevoren goed in kaart te brengen. Bovendien is de gemeente ook niet altijd in staat gebleken om de risico's goed af te dichten in de contracten die met uitvoerende aannemerscombinaties worden afgesloten.

Angst voor grote kostenpost

"Er zijn in Zwolle steeds projecten waarvan we er te laat achter komen dat het meer kost dan we van tevoren hadden gedacht. Ik ben dan ook in bange afwachting van het antwoord van wethouder Anker in deze kwestie. De wethouder heeft tot nu toe alleen maar gezegd dat hij denkt dat de kosten binnen het budget van dit deelproject van de spoorzone opgevangen kunnen worden. Ik hoop het. En ik hoop dat hij, het liefst nog voor het zomerreces, met een notitie komt waarin staat dat het de gemeente geen extra geld gaat kosten. Dat er weliswaar vertraging is, maar dat het de Zwolse burgers niks gaat kosten", aldus fractievoorzitter Jan Nabers van het CDA.

Zorgen over vervuiling grondwater, bouwput ondergrondse fietsenstalling station Zwolle (Foto: RTV Oost)