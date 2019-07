Overijsselaars wonen steeds ruimer, ouderen blijven langer in eigen huis

Overijsselaars wonen steeds ruimer. Vorig jaar had bijna 50% van de Overijsselse huishoudens meer dan twee kamers per persoon. Dat komt vooral door ouderen die langer in een gezinswoning blijven wonen.

Dat blijkt uit enquête WoON2018, een vragenlijst die in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is afgenomen onder Nederlanders.

Oorzaak

Dat we steeds ruimer wonen, komt doordat de huishoudens in Overijssel steeds kleiner worden. Vooral ouderen hebben veel woonruimte, want zij wonen nog steeds in dezelfde grote woning waar ze eerder met het hele gezin woonden.

Inwoners zelf vinden niet dat ze te ruim wonen. Slechts zeven procent van de huishoudens in Overijssel vindt hun woning te groot, maar het overgrote deel, zo'n 88 procent, geeft aan heel tevreden te zijn over die te grote woning. Van de Overijsselaars die vinden dat ze te klein wonen, is 53 procent minder tevreden over hun woning.

Energiezuinig

Ook al wonen we wat groter, energiezuiniger zijn we wel. Zo'n 54 procent van de huishoudens in Overijssel heeft de afgelopen vijf jaar maatregelen genomen om de woning energiezuiniger te maken.

Het populairst was om de CV-ketel te vervangen door een zuiniger exemplaar, gevolgd voor het aanbrengen van dubbel glas. Veel minder vaak installeerden huishoudens zonnepanelen.

De voornaamste reden voor het energiezuinig maken van het huis is niet het milieu. Vaak werd in de enquête aangegeven dat het vanwege onderhoud toch al nodig was.