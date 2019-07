Natte erehaag voor KLM-bus bij eerste rit naar Schiphol

"Er is een duidelijke markt voor", zegt Daan Pijzel van KLM. "We zitten nu op vijfduizend mensen uit deze regio die met onze maatschappij vliegen. Dat willen we op termijn uitbreiden naar tienduizend."

Bord onthuld

Burgemeester Sander Schelberg mocht samen met een vertegenwoordiger van KLM een bord onthullen, dat op het Stationsplein komt te staan. "Het is natuurlijk heel bijzonder. Als je straks intikt dat je van Hengelo naar, ik noem maar wat, Singapore wilt, dan kan dat gewoon."

In eerste instantie gaat het om een service, die twee keer per dag geleverd wordt. "Mocht er aanleiding voor zijn, dan kunnen we dat eventueel aanpassen", zegt Pijzel. "Maar eerst doen we het op deze manier." De bus vertrekt vanaf station Enschede en maakt tussenstops in Hengelo en Apeldoorn.

Shower of affection

Toen de bus vandaag op station Hengelo arriveerde zorgde de brandweer voor een soort erehaag. "Dat heet een shower of affection", legt Schelberg uit. "Dat doen ze in Amerika met een nieuwe bestemming of een nieuw vliegtuig. Dus doen we het hier ook zo."