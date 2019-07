Omstreden transporteur Dikken moet 2,8 ton betalen na uitspraak kantonrechter

De in opspraak geraakte transporteur Dennis Dikken uit Nieuwleusen moet alsnog premies aan het pensioenfonds afdragen. Dat heeft de kantonrechter in Zwolle bepaald. Het pensioenfonds had de transporteur voor de rechter gesleept toen bleek dat die wel de pensioenpremies van zijn chauffeurs had achtergehouden, maar deze nooit had afgedragen aan het pensioenfonds. In totaal moet Dikken nu circa 2,8 ton betalen, aldus het vonnis.

Dikken kwam in de zomer van vorig jaar in het nieuws omdat hij zijn chauffeurs een brief had gestuurd, waarin hij in een A4’tje zijn medewerkers meedeelde dat – wanneer ze zouden terugkeren van vakantie – het bedrijf simpelweg niet meer zou bestaan. De affaire veroorzaakte grote beroering binnen de transportbranche.



Pensioenpremies

Na de veelbesproken brief bleek onder meer dat er problemen waren rond de pensioenpremies. Die premies werden wel afgeschreven op de loonstrookjes van de chauffeurs, maar werden nooit afgedragen. De Zwolse kantonrechter heeft nu bepaald dat Dikken dit geld alsnog aan het pensioenfonds moet betalen. In totaal gaat het om circa 2,8 ton. Dit is inclusief bijna 40.000 euro voor de chauffeurs die Dikken via een Duitse constructie liet werken.

Het pensioenfonds heeft beslag gelegd op alle bezittingen van Dikken, zowel zakelijk als privé.

Dwangsom

Ook hangt de transporteur nog een forse claim boven het hoofd. Het pensioenfonds was namelijk eerder al naar de rechter gestapt omdat Dikken geen volledige inzage in het arbeidsverleden van zijn truckers zou hebben gegeven. Dit was nodig om het exacte pensioenbedrag te kunnen berekenen. De Zwolse kantonrechter veroordeelde daarop eerder dit jaar in een tussenvonnis dat Dikken alsnog alle personeelsgegevens moest overleggen. Anders wachtte hem een dwangsom van 200 euro per dag tot een maximum van 75.000 euro.

De kantonrechter oordeelt nu dat Dikken binnen tien dagen na het nieuwste vonnis die gewraakte gegevens moet afdragen. Doet hij dat niet, dan wacht hem de dwangsom.

In het vonnis krijgt Dikken bovendien een tik op de vingers van de kantonrechter voor zijn weinig coöperatieve houding gedurende de hele procedure.

Dikken kan overigens nog wel in beroep tegen de uitspraak.

Procedure vakbond FNV

Los van de procedure van het pensioenfonds had ook de vakbond FNV Dikken voor de rechter gesleept. Die bepaalde november vorig jaar dat de ontslagen chauffeurs recht hebben op een ontslagvergoeding, in de vorm van drie maandsalarissen.



In totaal is hiermee circa 65.000 euro gemoeid. Dikken ging echter tegen deze uitspraak in hoger beroep. Deze procedure loopt nog.

Het FNV zegt er een hard hoofd in te hebben dat de chauffeurs ooit hun geld zien. "In dit soort zaken is het zo dat het pensioenfonds altijd voorrang krijgt", zegt districtsbestuurder Cindy Onvlee. "De grote vraag is dan ook of er straks nog wat geld overblijft. Niettemin gaan we als vakbond alles in het werk stellen om te proberen dit alsnog voor elkaar te krijgen. Mogelijk heeft Dikken nog bezittingen waar nog geen beslag op is gelegd."