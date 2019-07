PEC Zwolle speelt gelijk tegen Champions League-deelnemer PAOK Saloniki

Bij Zwolle begon Iliass Bel Hassani voor het eerst in de basis. Routiniers Bram van Polen en Etiënne Reijnen ontbraken.

Doelman Michael Zetterer mocht het weer laten zien onder de lat, maar dat ging niet best. Al in de eerste minuut profiteerde Karol Swiderski van een foute inspeelpass van de doelman. Na enkele kansen voor Zwolle, was het opnieuw raak en weer zag Zetterer er niet goed uit. Swiderski maakte daarbij zijn tweede. Vijf minuten later bracht nieuwkomer Dennis Johnsen Zwolle terug in de wedstrijd met een rake kopbal. 1-2 was ook de ruststand. De spelers van de eerste helft begonnen ook aan de tweede. Na een uur werd er wel gewisseld.

Even later dacht Gustavo Hamer gelijk te maken, maar hij kreeg de bal van Lennart Thy en die stond buitenspel. Ruim een kwartier voor het einde moest de Griekse ploeg met tien man verder nadat Pedro Henrique zijn tweede gele kaart kreeg. Even later bracht Alexandros Paschalakis goed redding op een inzet van Thy.

Een klein kwartier voor het einde voerde Stegeman nog drie wissels door en daarbij maakte de vandaag gepresenteerde Sai van Wermeskerken zijn officieuze debuut. Een paar minuten later kwam de gelijkmaker van Thy er alsnog. Hij scoorde vanaf de stip na een overtreding op invaller Dean Huiberts. Zian Flemming was daarna nog dicht bij de winnende voor Zwolle, maar het bleef bij 2-2.

Programma

Het was de vierde wedstrijd van Zwolle in de voorbereiding en er volgen er nog twee. Volgende week dinsdag is ZAC de volgende tegenstander en zaterdag 27 juli Asteras Tripolis de laatste. Bekijk hier de volledige voorbereiding van PEC.