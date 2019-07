Pompbediende Tom mega populair bij Ommer gemeenschap

"Goedemiddag, kan ik u helpen?" We worden hartelijk onthaald wanneer we in onze Expeditie Oost-wagen arriveren bij het tankstation.

Getipt door een Ommenaar

We zijn via de mail getipt over het enthousiasme van Tom en ook gevraagd om hem eens in het zonnetje te zetten. Dat doen we natuurlijk graag. Eerlijk gezegd, we vinden het een heerlijk gevoel, het enthousiasme van Tom.

Bedankt, voor de service

"Zal ik de ramen ook nog even schoonpoetsen?" De wagen, maar wij ook, worden mega hartelijk ontvangen. Bedankt Tom voor de goede service, we komen beslist nog eens langs. We gaan snel weer door, want door de Ommer Bissingh is het een drukte van belang bij het tankstation.

Tanken bij Tom (Foto: Marcus Ganzevles)