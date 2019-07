Van der Breggen ziet Van Vleuten vijfde etappe Giro en roze trui pakken

Anna van der Breggen is vanmiddag zesde geworden in de vijfde etappe van de Giro Rosa. De Zwolse zag concurrente Annemiek van Vleuten de etappe winnen en daarmee ook de roze leiderstrui pakken.

Van Vleuten kwam na 87.5 kilometer solo over de meet in Lago di Cancano. Drie minuten daarachter sprintte een groep voor de tweede plek en die was voor Lucinda Brand. De Poolse Katarzyna Niewiadoma kwam in haar leidende trui als derde over de meet en raakte die leidende positie in het klassement dus kwijt.



Morgen is de zesde etappe. Dat is een tijdrit over 12.1 kilometer van Chiuro naar Teglio. De Giro Rosa duurt nog tot en met zondag. Van der Breggen won de belangrijke wielerkoers al twee keer.