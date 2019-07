Na 30 jaar gloort er hoop voor beruchte ‘Gat in de Markt’ van Haaksbergen

Na een kleine dertig jaar van bakkeleien, gloort er hoop voor het beruchte ‘Gat in de Markt’ van Haaksbergen. Wethouder Jan-Herman Scholten meldde vanmiddag dat er een oplossing in de maak is.

Scholten deed zijn uitlatingen dinsdagmiddag bij de vaststelling van de zogenoemde kadernota 2020, waarin het gemeentebestuur het beleid voor de komende jaren uitstippelt.



De twee projectontwikkelaars die als laatste in beeld kwamen, Ben Roerink en Nordwick, gaan hierin samenwerken. Ondanks dat ze elkaar de afgelopen drie jaar nog nadrukkelijk de loef probeerden af te steken, slaan ze alsnog de handen ineen.

Hoofdpijndossier

Bij het 'Gat in de Markt' draait het om een braakliggend perceel, precies tussen twee winkels in, waarbij het gemeentebestuur er maar niet uit komt hoe dat ingevuld moet worden. Dit hoofdpijndossier houdt al sinds 1992 de Haaksbergse politiek bezig.

Volgens wethouder Scholten is voor de invulling van het gat onder meer gekeken naar de woningmarkt en de behoefte aan detailhandel. Een architect is hiermee aan het werk gezet, waarna na de zomervakantie de eerste stedenbouwkundige schetsen moeten worden gepresenteerd. "Dan kunnen we meer vertellen over de inhoud van het plan en de verdere voortgang", zo meldde Scholten aan de gemeenteraad.

Vernietigend rapport

De gemeentelijke Rekenkamer presenteerde dit voorjaar nog een vernietigend, 178 pagina's tellend rapport met de opmerkelijke ondertitel 'This is not a love song'. De Rekenkamer heeft becijferd dat 'Het Gat' de Haaksbergse gemeenschap nu al 6,8 miljoen euro heeft gekost. Zolang er niets gebeurt, komt daar jaarlijks zo'n 50.000 euro aan rentelasten bovenop.

Gekonkel

Voornaamste reden waarom er tot op de dag van vandaag nog altijd een gat is: het gekonkel in de Haaksbergse politiek, zo concludeerde de Rekenkamer onomwonden

De afgelopen drie decennia passeerden al tal van plannen de revue, met onder meer dorpsvilla's en prestigieuze penthouses. Een van de voornaamste struikelpunten is of er nu wel of geen supermarkt op deze plek moet verrijzen. Na het kritische rapport waren de lokale politici eensgezind dat er nog deze beleidsperiode een oplossing moet komen.