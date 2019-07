Gezocht: nieuwe bestemming voor enorm naoorlogs kunstwerk

De werkgroep Monumentale Kunst en de gemeente Enschede zoeken een nieuwe bestemming voor een kunstwerk dat ooit in de recreatieruimte van vliegveld Twente hing. Het pand is inmiddels gesloopt, maar het kunstwerk (dat bestaat uit verschillende lagen pleisterwerk) werd gered. Nu heeft het een nieuw onderkomen nodig.

Het kunstwerk is een zogenaamde sgraffito, afkomstig uit de wederopbouwperiode en gemaakt door de Twentse kunstenaar Joep Gierveld. Volgens Norman Vervat, vrijwilliger en kunsthistoricus bij de werkgroep, zijn dit soort kunstwerken nu heel zeldzaam.

"Veel gebouwen uit de wederopbouwperiode zijn gesloopt en dit soort kunstwerken werden dan mee gesloopt. Daarom hebben de werken die er nog zijn een grote kunsthistorische waarde."

Nieuwe bestemming

De werkgroep en de gemeente Enschede zijn al een tijdje op zoek naar een nieuwe bestemming voor dit naoorlogse werk dat nu nog in depot staat. Het kunstwerk is gratis op te halen, maar de kosten voor herplaatsing zijn voor ontvangende partij.

De nieuwe eigenaar moet wel ruimte hebben voor het enorme kunstwerk. "Het is zes meter lang, 1,2 meter breed en weegt 1440 kilo. Heel langgerekt dus. Maar niet heel hoog. Het zat vroeger boven een deur", vertelt Vervat.

Eisen

Daarnaast moet de nieuwe bestemming ook aan een paar eisen voldoen. De sgraffito kan namelijk niet buiten staan. "Het is pleisterwerk en buiten spoelt het weg. Zo'n kunstwerk is niet bestand tegen het Nederlandse weer", legt Vervat uit.

Verder willen de werkgroep en de gemeente graag dat het op een plek komt waar het zichtbaar is. "Een privéwoning is onbespreekbaar", zegt Vervat resoluut. Maar een school, ziekenhuis of de hal van een appartementencomplex zijn volgens hem goede opties. "Er hoeven geen duizenden mensen langs te lopen, maar het is fijn als het door meerdere mensen beleefd kan worden en niet door een enkeling."

Regio

Tot slot gaat de voorkeur uit naar een plek in Enschede. "Dit is gemaakt door een Twentse kunstenaar voor Twente. Het is gebonden aan het verhaal van de regio."

Gierveld maakte dit enorme werk, dat het thema 'ontspanning' heeft, speciaal voor de recreatieruimte van het vliegveld. "Het is een toegankelijk thema en daarom denken we dat het ook prima past bij bijvoorbeeld een Enschedese school. Maar iemand met een fantastisch plan uit Hengelo is ook zeer welkom."

Interesse? U kunt contact opnemen met Norman Vervat via vervat2000@yahoo.com om de mogelijkheden te bespreken.