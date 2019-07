Verziekte verhoudingen en nieuw onderzoek centraal bij rechtszaak Henny en Hilda

Het ging vooral over de slechte relatie met de gemeente Hengelo en mogelijk nieuw onafhankelijk onderzoek in de rechtszaak die door Henny en Hilda Keur was aangespannen. De inzet was meer uren begeleiding voor hun zoon en een hoger zorgtarief voor (moeder) Hilda. Maar daarover ging het vandaag nauwelijks.

Toch verliet Hilda Keur de rechtszaal met een tevreden gevoel. "Ik heb heel goed mijn woordje mogen doen. Ik mocht veel meer zeggen dan ik had verwacht. Het voelt echt alsof er een last van mijn schouders is afgevallen. De rechters hebben goed geluisterd wat ons probleem is. Ik heb duidelijk kunnen zeggen dat wij worden gemangeld door alle regeltjes en wetten en alles wat maar te pas komt in de kraam van de gemeente Hengelo. Dat het gewoon zo niet werkt!"

Gevoel is goed

Het gevoel is goed, maar eerlijk gezegd hebben Henny en Hilda geen enkel idee welke kant het straks opgaat als de rechtbank uitspraak doet. Want hun eisen, meer uren begeleiding en een hoger zorgtarief, werden nauwelijks besproken. Dat viel ook jurist Kevin Wevers op. "De rechtbank heeft vrij weinig losgelaten hoe het zit met de uren. Dat heeft ook te maken met mogelijk nieuw medisch advies dat er komt. Over het zorgtarief zegt de rechtbank dat er inderdaad onderscheid is te maken tussen de mensen uit het netwerk en professionele zorgaanbieders."

Wevers blijft geloven dat de rechtbank het zorgtarief van moeder Hilda naar boven kan bijstellen. Hoewel dit precedentwerking zou betekenen. "Bijzonder in deze zaak is dat een medisch adviseur zegt dat alleen de ouders de zorg kunnen bieden. Als de ouders om financiële reden moeten stoppen met de hulp, dan is de zoon verstoten van hulp. Dat kan in een land als Nederland natuurlijk nooit het geval zijn."

Proefballonnetje

De verziekte verhoudingen tussen de familie Keur en de gemeente Hengelo voerden de boventoon tijdens de rechtszitting. De verhoudingen moeten worden hersteld, vond de rechtbank. Eén van de drie rechters liet daarom een proefballonnetje op: nieuw onafhankelijk onderzoek, goedgekeurd door beide partijen zodat daar geen discussie over kan zijn.

Jurist Wevers stond niet direct te springen om dit idee. "Er ligt een rapport van een onafhankelijke medische adviseur. Die hebben wij ingeschakeld. Het rapport voldoet aan alle reglementen."

De rechtbank doet over zes weken uitspraak. "Het kan ook zijn dat de rechtbank met een tussenvonnis komt", zegt Wevers. "Waarschijnlijk omdat ze vindt dat het onafhankelijke onderzoek er toch moet komen. We wachten af. Het kan alle kanten op."