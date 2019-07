Hengelose drugslabverdachte langer vast in Brabantse cel

De Hengeloër die vorige week werd aangehouden voor betrokkenheid bij een drugslab in het Brabantse Esch, blijft de komende week nog vastzitten. Dat heeft de onderzoeksrechter in Breda bepaald. Ook de vrouwelijke medeverdachte blijft tot zeker volgende woensdag vast.

De advocaten van de verdachten kunnen niets vertellen in verband met geldende beperkingen. "We weten ook nog heel weinig. Nog niets eens hoe het onderzoek gestart is bijvoorbeeld", aldus één van hen.





In het lab werd amfetamine-olie gemaakt dat vervolgens kan worden gebruikt voor de productie van amfetamine-pasta en speed. Er stond onder meer een ketel van duizend liter.





Het lab zat gevestigd in de kelder van een fraaie rietgedekte villa. Buiten de riante woning zijn ook vierkante vaten en jerrycans met drugs gevonden. In één van de jerrycans zat vermoedelijk drugsafval afkomstig uit een ander lab. Daar zaten namelijk resten van de productie van MDMA in, iets wat niet in het lab in Esch werd gemaakt.