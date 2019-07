FC Twente nog steeds zonder directeur door meningsverschil met belastingdienst

FC Twente heeft Paul van der Kraan nog steeds niet aan kunnen stellen als algemeen directeur. Door een meningsverschil met de belastingdienst is de beoogd algemeen directeur nu slechts als adviseur actief binnen de club. Van der Kraan verwacht binnen enkele dagen duidelijkheid van de belastingdienst, maar wil niet zeggen of hij ook algemeen directeur van de club wordt als het meningsverschil niet wordt opgelost.

Het probleem tussen FC Twente en de belastingdienst wordt genoemd in de brief 'Stand van zaken uitwerking Herstructurering FC Twente' die die door het college van Burgemeester en Wethouders naar de gemeenteraad is gestuurd.

In de brief wordt onder meer gesproken over het spelersfonds dat onlangs is opgericht, het gemeentelijk toezicht op de uitvoering van het herstructureringsplan en de investeringen van FC Twente in het vrouwenvoetbal. De brief gaat over allerlei zaken die aan de orde zijn gekomen in het debat dat de raad heeft gevoerd over het herstructureringsplan.

Ook wordt in de brief uitgelegd waarom de benoeming van Paul van der Kraan als algemeen directeur nog niet heeft plaatsgevonden.

Meningsverschil met belastingdienst

"De Belastingdienst heeft nog niet ingestemd met de managementovereenkomst tussen FC Twente en VdK Sport Consultancy BV", schrijft het gemeentebestuur aan de raad. Paul van der Kraan wil via zijn BV worden ingehuurd door FC Twente en daarover bestaat dus nu een meningsverschil met de belastingdienst.

Van der Kraan wil niet diep in gaan op de aard van dat meningsverschil, maar het komt er op neer dat de belastingdienst vindt dat hij in loondienst van FC Twente moet komen om als algemeen directeur aangesteld te kunnen worden. Van der Kraan is het daar niet mee eens en heeft zijn zienswijze ingediend bij de belastingdienst. Hij verwacht binnen enkele dagen een antwoord te krijgen.

Niet speculeren

Van der Kraan wil niet ingaan op de vraag of hij ook algemeen directeur van de club wordt als hij in loondienst van de club moet komen. "Wat als de hemel naar beneden valt", luidt het antwoord. Duidelijk is dat de huidige adviseur van FC Twente niet wil speculeren over zijn toekomst bij de club als de belastingdienst voet bij stuk houdt.

Een geheim is het zeker niet dat Van der Kraan nog geen algemeen directeur is bij FC Twente. Op de site van de club is zijn naam niet terug te vinden onder het kopje management. Opvallend is dat Van der Kraan zich op LinkedIn wel presenteert als algemeen directeur van FC Twente.

Tekeningsbevoegdheid

De huidige situatie heeft volgens Van der Kraan geen invloed op de dagelijkse gang van zaken binnen de club. Van der Kraan heeft als adviseur geen tekeningsbevoegdheid bij FC Twente. Koen Groenewold, lid van de Raad van Commissarissen van FC Twente, heeft die tekeningsbevoegdheid wel.