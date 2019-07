Emotionele bijeenkomst na kerkbrand in Hengelo

De kerk ging zondagnacht in vlammen op (Foto: RTV Oost / Jaap Even)

Zo'n tientallen mensen van parochie De Goede Herder in Hengelo kwamen vanavond samen om bij elkaar troost te zoeken na de allesverwoestende brand in hun Moeder Teresakerk. De kerk ging zondagnacht door nog onbekende oorzaak volledig in vlammen op.

"Het is een moeilijke avond, maar ik denk ook wel een bijzondere avond", vertelt pastoor Oortman bij aankomst van de inloopavond. "Omdat we bij elkaar zijn om te reflecteren op dat wat gebeurd is en om met elkaar daarbij stil te staan. Ik denk dat dat iets heel bijzonders is."



De kerkgangers leven, ondanks hun eigen verdriet, mee met pastoor Oortman. "Als pastoor sta je ook versteld dat dit zomaar kan gebeuren. Maar je merkt ook wat een kerkgebouw betekent voor mensen. Niet alleen de stenen, maar het is een gebouw van beleving. Ook de verbondenheid van de mensen merk je, hoe geschokt ze zijn en hoe diep het gaat", zegt één van de bezoekers van de avond.



Steun betuigen

Niet alleen mensen van de geloofsgemeenschap kwamen op de inloopavond af, ook andere parochianen kwamen hun steun betuigen. "We zijn één parochiegemeenschap."



Op de vraag hoe het nu verder moet, kwam vanavond nog geen antwoord. Oortman zei eerder al dat de geloofsgemeenschap altijd welkom is bij de vier andere kerken van de parochie. Of de kerk weer wordt herbouwd, is volgens de pastoor een verzekeringskwestie.