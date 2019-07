Praat mee: Festivals en evenementen moeten standaard gratis drinkwater aanbieden

Lukt het niet te stemmen? Klik dan hier.



Woensdag wordt er in de Provinciale Staten gestemd over een voorstel van PvdA en 50Plus. Zij bepleiten dat festivals die subsidie krijgen van de provincie gratis drinkwater aan hun bezoekers moeten schenken. "Als provincie stoppen we best veel geld in festivals, dus zijn watertappunten een mooie tegenprestatie", stelt Sander Slots van de PvdA.

Volgens Slots moeten bezoekers nog te vaak water kopen op festivals. "En je eigen water wordt bij de ingang in beslag genomen. Bizar eigenlijk, helemaal als het zo’n snikhete zomer wordt als vorig jaar." En hetzelfde geldt voor festivals zonder subsidie uit de provincie, aldus Slots: "Gemeenten zouden een watertappunt in de vergunning kunnen opnemen."



