Waterschap: droogtesituatie kwetsbaar, maar beheersbaar

De droogtesituatie is kwetsbaar omdat er niet voldoende regen valt. Maar van paniek bij het waterschap is geen sprake, volgens waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is de situatie op dit moment 'beheersbaar'.

De afgelopen week is er een klein beetje regen gevallen in deze regio. Het was echter zo weinig dat de grondwaterstanden in een groot gebied verder zakten. Wel is er voldoende aanvoer en buffer vanuit de IJssel en het IJsselmeer.

Het waterschap ziet dat de laatste weken meer boeren ervoor kiezen om te sproeien. Wie wil sproeien uit oppervlaktewater, wordt verzocht om dat te melden aan het waterschap.

Neerslagtekort

Het gemiddelde neerslagtekort in Nederland is op dit moment 136 millimeter. Dit is gunstiger dan vorig jaar rond deze tijd (186 millimeter). In delen van deze regio, zoals de Sallandse Heuvelrug, is het neerslagtekort echter groter.

De verwachte neerslaghoeveelheden zijn niet toereikend om de grondwatersituatie structureel te verbeteren, waardoor de uitgangssituatie nog steeds kwetsbaar is als er een langdurig warme en droge periode op zou treden.



Onzekerheid

Voorlopig is dat niet aan de orde. In de komende periode wordt wat meer neerslag verwacht. Op langere termijn is de onzekerheid groot en daarom blijft het waterschap de weersontwikkeling nauwlettend volgen.

Sproeien met oppervlaktewater. Hoe zit dat?