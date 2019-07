Rechtbank: NVWA heeft niet nalatig gehandeld bij fipronilcrisis

De pluimveesector stelde samen met ruim honderd boeren de Staat verantwoordelijk voor de omvang van de fipronilcrisis. Zo zou de NVWA maandenlang hebben geweten dat het verboden ontsmettingsmiddel werd gebruikt, en de eiersector niet hebben geïnformeerd. Kortom: de NVWA was nalatig, vinden de pluimveehouders.

Zelf verantwoordelijk

De rechter gaat hier niet in mee. Pluimveehouders zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor wat er in hun bedrijf gebeurt, staat in het vonnis. Van hen mag worden verwacht dat zij daarom zelf controleren welke schoonmaakmiddelen worden gebruikt, en of een schoonmaakbedrijf gecertificeerd is.

Ook het optreden van een hoge functionaris van de NVWA bij Nieuwsuur kwam ter sprake. Tijdens de uitzending adviseerde hij een paar dagen geen ei te eten, waarna de markt instortte. Volgens de rechter waren die uitspraken 'ongelukkig, maar niet onrechtmatig'.

Financiële compensatie

De boeren hoopten dat de rechter zou bepalen dat de NVWA heeft gefaald tijdens de crisis. Dit zou de deur openzetten voor een gesprek met de overheid over financiële compensatie.

Tijdens de crisis moesten miljoenen eieren worden vernietigd en kippen worden afgemaakt omdat zij besmet waren door een schoonmaakmiddel met fipronil.

Wat is fipronil?

Ontsmettingsmiddelen met fipronil werden gebruikt in kippenstallen om bloedluis te bestrijden, waaronder in Tilligte. Hierdoor zat het middel in de eieren van kippen. Fipronil is giftig en mogelijk kankerverwekkend.