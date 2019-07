Hoe een Almeloër eenzaam blijft strijden om zijn 'onschuld' te bewijzen

RTV Oost dook in de zaak en kreeg inzage in het politiedossier. Verder zijn er gesprekken geweest met de veroordeelde R., zijn naasten, advocatuur en recherche.

De politie doet op 12 augustus 2015 een inval in het voormalige bankgebouw aan de Constantijnstraat, na een melding door de stroomleverancier. Een controleur is naar het pand gegaan, omdat de energierekening al maanden niet is betaald. Bewust, blijkt achteraf. De controleur ziet dat er een bovenmatige afname van energie is en waarschuwt de politie.

Mega-plantage

In de kelder en op de bovenverdieping wordt een gigantische hennepplantage gevonden. Die bestaat uit twaalf kweekruimtes, met in totaal zo'n 8.000 planten. De begane grond wordt gehuurd door R., hij heeft er een timmerwerkplaats. Ook geven andere bedrijven wel eens presentaties op de begane grond. De kelder en de bovenverdieping huurde hij niet, dat waren anderen. "Zij hebben daar die kwekerij gebouwd, niet ik", zegt R.

Zij hebben die kwekerij gebouwd, niet ik veroordeelde R.

Opgepakt

Op het moment van de inval is er niemand werkzaam in de kwekerij. Nadat verschillende getuigen verklaren dat R. de huurder zou zijn, wordt hij opgepakt. Hij vertelt de politie over een groep van drie à vier mensen die hij vaak naar de bovenverdieping zag vertrekken. "In ieder geval iemand die zich Marcel noemde, een Marokkaanse man en een Turkse man", van wie R. de naam kent.

R. heeft eigenlijk geen idee wat de mannen uitvoeren in het pand, maar hij heeft er ook geen last van. "Ze hebben ook wel eens meubels bij mij besteld."

Asbest

R. gaat nooit boven of beneden kijken. "Dat kon ook niet, omdat er asbest op de bovenverdieping was geconstateerd. Ik kreeg toen de opdracht om de tussendeur naar de trappen dicht te maken en af te kitten. Dat heb ik ook gedaan." Op de deur komt een sticker: 'Pas op, Asbest', in opdracht van de inspectie SZW. Hier zijn bewijsstukken van, ook in bezit van RTV Oost.

De mega-hennepkwekerij zat in een voormalig bankgebouw (Foto: RTV Oost)

Eerste kwekerij

In het voorjaar van 2015 vraagt 'de Turk' aan R. of hij wat spullen kan stallen in een andere bedrijfsruimte van R. aan de Braillestraat. R. staat het toe, maar schrikt zich kapot als hij een paar weken later het pand binnenkomt. 'De Turk' is er volgens R. een voorbereiding van een kleine wietkwekerij begonnen. "Ik was woest en ben verhaal gaan halen bij die groep op de bovenverdieping, daar hoorde 'de Turk' bij."

Na tevergeefs herhaaldelijk kloppen op de deur van de bovenverdieping klimt R. met een ladder het platte dak op en verwijdert hij daar een lichtkoepel. "Vervolgens heb ik me door het gat naar beneden laten zakken en stond direct oog in oog met 'Marcel', die Marokkaanse man en een Nederlandse jongen."

Schaar op de keel

Volgens R. dachten de drie dat er een inval werd gedaan. "Die 'Marcel' zei dat ik dat beter niet had kunnen doen. Ik zag dat ze bezig waren met een hennepkwekerij. Het was voor mij duidelijk waar ze mee bezig waren. Die 'Marcel' werd toen kwaad en zette een schaar op mijn keel. Er werd gevloekt en gescholden. De Marokkaan heeft toen de boel gesust."

R. ziet naar eigen zeggen ook een paar vrouwen aan een tafel zitten. "Ze waren aan het werk, ik kon niet goed zien wat ze deden." De Almeloër krijgt vervolgens te horen dat 'ie z'n bek moet houden. "Ik moest zorgen dat zij daar veilig bleven. Hoe ik dat moest doen, dat was mijn probleem. Anders zou ik de schuld van alles krijgen."

Ik moest zorgen dat zij daar veilig bleven. Hoe, dat was mijn probleem veroordeelde R.

Angstig

R. is angstig, zegt hij. "Ik wist niet wat ik moest doen. Later bedacht ik dat, wanneer ik de energierekening niet meer zou betalen, het elektriciteitsbedrijf wel zou komen om de stroom af te sluiten en dan zouden ze wel vertrekken. Dit is dus ook gebeurd en de reden waarom de politie een inval heeft gedaan. Achteraf heb ik spijt dat ik niet de politie heb gebeld op een moment dat die gasten er waren. Dan had ik nu geen probleem gehad."

Toevallig

De politie ziet R. als hoofdverdachte. Hij heeft schulden, hij heeft de sleutel van het pand en is volgens de politie de hoofdhuurder. Deze conclusie is volgens hemzelf onjuist. Daarnaast is het volgens de recherche niet 'toevallig' dat er een hennepkwekerij in opbouw aan de Braillestraat werd gevonden, ook een pand dat gehuurd werd door R. "Maar ik heb er juist voor gezorgd dat die spullen gauw verdwenen, ik wil niets met die zooi te maken hebben."

Het probleem wordt nog veel groter voor R. Specialisten hebben uitgerekend dat er zeker tien keer geoogst moet zijn in de kwekerij. Het Openbaar Ministerie wil dat R. zes maanden de gevangenis in gaat, maar ook dat hij criminele winst terugbetaalt. En die is niet gering, volgens justitie. De winst wordt becijferd op een kleine vijf miljoen euro. "Dat is toch van de gekke", zegt R. "Ze kunnen toch zelf ook wel zien dat ik geen rooie cent heb? Ze zijn bij mij niet aan het juiste adres."

Eigen onderzoek

R. besluit zelf op zoek te gaan naar 'Marcel' en komt weer met hem in contact. R. maakt zelfs geluidsopnamen, ook in het bezit van RTV Oost. "Wij moeten samen die dingen verkopen die daar nog boven staan", zegt 'Marcel' op de audioband. Hij doelt op speciale karren. "Die karren die daar staan. Die zijn geld waard. Ik weet wel iemand die ze wil overnemen." R. zegt daarover tegen RTV Oost: "Hoe weet iemand dat daar karren staan? Dan moet je er wel bij betrokken zijn geweest toch?"

Ook doet 'Marcel' een persoonlijke bedreiging richting R.: "Die gasten weten van alles over jou." Met 'die gasten' wordt een motorbende bedoeld, is later af te leiden uit de geluidsopname. Die bende zou de boel gefinancierd hebben.

Die gasten weten alles over jou 'Marcel'

Foto

Maar het onderzoek van R. houdt niet op. "Ik ben 'Marcel' vervolgens gevolgd. Zo heb ik ontdekt wat zijn woonplaats en echte naam zijn." Bij de onderzoeksrechter legt R. deze feiten neer. Justitie komt vervolgens met een foto van 'Marcel' op de proppen, een man die al eerder met justitie in aanraking is geweest. Als de foto later aan meerdere getuigen wordt getoond, zeggen zij de man allemaal te herkennen als de persoon die veel bij het oude bankgebouw in Nijverdal aanwezig was.

Bloemenkarren

"En nu is 'Marcel' weer opgepakt", zegt R. "Hij is één van de zeven mannen die eind juni zijn aangehouden voor hennephandel." Er waren aanhoudingen in Hengelo, Enschede en Huissen. De verdachten worden door de politie gelinkt aan zeker tien hennepkwekerijen. Ze gebruikten in de plantages speciale karren, bloemenkarren. "Precies dezelfde als in Nijverdal", zegt R.

Navraag bij de politie leert dat de recherche vorige week onderzoek heeft gedaan in het voormalige Nijverdalse bankgebouw, om te kijken of er een link bestaat tussen de zeven aangehouden mannen en de megaplantage van 8.000 planten. Politiewoordvoerder Westerhoff daarover: "We weten dat er gewezen wordt naar de man uit Huissen. Maar we hebben bij het onderzoek daar geen aanwijzingen voor gevonden." RTV Oost heeft ook de advocaat van de verdachte uit Huissen gebeld, maar die kan niets zeggen. "Cliënt zit in beperking", is de reactie.

Snowshoe

Opvallend is dat in de kwekerij aan de Nijverdalse Constantijnstraat in 2015 geen enkel forensisch onderzoek is gedaan. Het politiedossier met de naam 'Snowshoe' rept met geen woord over dna-sporen of vingerafdrukken. En dat terwijl normaal gesproken elke sigarettenpeuk, koffiebekertje of snoeppapiertje wordt veiliggesteld.

De rechtbank gelooft desondanks de versie van politieteam Snowshoe dat R. betrokken is bij de plantage en veroordeelt hem tot een gevangenisstraf van een half jaar. Ook moet hij de stroomleverancier ruim 50.000 euro betalen. De rechters 'sparen' R. als het gaat om de criminele winst. Hij moet 'slechts' 100.000 euro betalen, in plaats van de vijf miljoen die geëist werd door justitie.

Ik vecht door tot ik mijn gelijk heb veroordeelde R.



Doorvechten

Maar R. geeft aan geen cent te willen betalen. "Waarom zou ik? Er zijn geen bewijzen dat ik er iets mee te maken heb, ik zat alleen in hetzelfde pand. En als ik wel de dader zou zijn geweest, zou ik dan de stroom af laten sluiten?"

R. en zijn advocaat Speijdel gaan in hoger beroep. "Ten eerste deugt er niets aan dit vonnis", zegt R. "Ik heb er gewoon niets mee te maken." Zijn advocaat Speijdel ziet ook veel gaten in de uitspraak. "Zo is R. veroordeeld voor betrokkenheid bij de hennepkwekerij van juni tot en met 12 augustus 2015. Nauwelijks tweeënhalve maand. En dan zouden er toch tien oogsten hebben plaatsgevonden? Bij mijn weten duurt een gemiddelde groeicyclus tien weken. Dus dat kan nooit."

Speijdel gaat ook nog acht getuigen oproepen die de onschuld van R. moeten aantonen. Wanneer het hoger beroep gaat dienen is nog niet bekend. R.: "Maar ik vecht door tot ik mijn gelijk heb."