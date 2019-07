Klimaatproject Zwolse wijk Stadshagen centraal op wereldwijd wetenschappelijk congres

Projectleider Marcel Broekhaar van de gemeente Zwolle mocht aan zo'n tienduizend deelnemers van de conferentie uitleggen waarom de Zwolse wijk Stadshagen voorop loopt in de monitoring van klimaatveranderingen op de vierkante meter. Dat doen ze in Stadshagen door inwoners en techniek dicht bij elkaar te brengen en te koppelen.

Zwols klimaatproject centraal op wereldwijde wetenschappelijke klimaatconferentie (Foto: gemeente Zwolle)

Fotograaf: gemeente Zwolle

Zwolse pioniers

Het project in Zwolle staat nog in de kinderschoenen. Want het gaat om en groepje bewogen wijkbewoners die bereid zijn om in hun vrije tijd met in elkaar geknutselde meetapparatuur van pvc-buizen, losse draadjes en printplaatjes, klimaatveranderingen te monitoren

Er doen 50 huishoudens aan mee. De inwoners hebben de meetapparatuur in hun tuin geplaatst, en houden van dag tot dag bij hoe het gaat met de opname en verwerking van temperatuur en vocht. Ze delen die gegevens met de gemeente en Nederlandse wetenschappelijke instellingen zoals RIVM en KNMI.

Die combineren gegevens met informatie over bijvoorbeeld vergroening, geveltuintjes en dakbeplanting en zo ontstaat er een klein fijnmazig netwerk waarin nauwkeurig wordt gemonitord hoe het klimaat verandert, en welke klimaatmaatregelen in een wijk of leefomgeving effect hebben.

Internationale interesse

Het congres werd georganiseerd wordt door het Amerikaanse bedrijf ArcGIS, wereldwijde marktleider in de ontwikkeling van geografische informatiesystemen.

Miljardair en IT icoon Jack Dangermond, de grondlegger van ArcGis, was onlangs in Zwolle op bezoek en is enthousiast over de resultaten en mogelijkheden. Deze vorm van klimaatmonitoring kan volgens hem een grote bijdrage bieden aan de ontwikkeling van nieuwe, nauwkeurige geografische informatiesoftware.

Zwols klimaatproject staat centraal op de wereldwijde wetenschappelijke klimaatconferentie in Californië. Kosten nog moeite zijn door de organisatie gespaard want het decor van het immense podium is geheel in de stijl van de stad Zwolle verandert.

Omdat Dangermond denkt dat relevante technische doorbraken soms klein beginnen, mocht Marcel Broekhaar het project Senshagen op zijn uitnodiging op het hoofdpodium van de conferentie in Californië aan ruim tienduizend internationale geografische wetenschappers presenteren.