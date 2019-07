ING: Bouw en industrie zorgen voor afzwakkende economische groei in Overijssel

De economie in Overijssel groeit net zo hard als het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit onderzoek van de ING Bank. In 2019 stijgt de economie nog met 1,7 procent, maar de rek lijkt eruit te zijn. Dat komt vooral door de bouw- en industriesector.

Die sectoren kunnen volgens de ING nauwelijks meer groeien. Het dalende aantal bouwvergunningen is daar een van de oorzaken van. Zo kunnen er minder nieuwe huizen gebouwd worden.

Vooral de regio Twente heeft hier veel last van. In deze regio zijn veel industriële bedrijven die hun plafond hebben bereikt. De economische groei is in Twente met 1,5 procent daarom lager dan in het noorden van Overijssel.

Daar groeit de economie nog harder dan het landelijk gemiddelde, met bijna 2 procent. Dat komt omdat er in het noorden veel zorgbedrijven zitten. Die sector groeit in 2019 nog harder dan in 2018, zegt de ING.

Rek eruit

Dat de economische groei in Overijssel verder afneemt, blijkt uit de cijfers van afgelopen jaren. Jarenlang deed Overijssel het beter dan het landelijk gemiddelde. Voor het eerst sinds jaren is de groei lager dan 2 procent.

Vacatures

Bedrijven proberen nog met man en macht om personeel te vinden. Het aantal vacatures in Overijssel steeg in eerste drie maanden van dit jaar met 20 procent. Met name in de regio Deventer zijn bedrijven hard op zoek naar personeel.

In Twente voelen vooral industriële bedrijven de spanning op de arbeidsmarkt. Zij concurreren met elkaar om dezelfde ICT'ers, operators en engineers.