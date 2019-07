Hoogbejaarde vrouw uit Enschede beroofd door nep-thuiszorgmedewerkster

Een 91-jarige vrouw uit Enschede is in haar eigen huis beroofd door een vrouw die zich voordeed als medewerker van de thuiszorg. Toen de vrouw weg was, waren bij de hoogbejaarde vrouw de sieraden uit haar huis verdwenen en haar bankpas was ook weg.

De nep-thuiszorgmedewerker kwam op dinsdag 2 juli aan de deur bij de vrouw van 91, die woont aan de P.A. van Deldenstraat in de Enschedese wijk Deppenbroek. Ze belde rond 17.00 uur aan en kletste zichzelf naar binnen. Daar werd de woonsituatie van de bejaarde vrouw besproken, waarbij de zogenaamde thuiszorgmedewerkster uitgebreid aantekeningen maakte.

'Nog geen argwaan'

"Mijn moeder had toen nog geen enkele argwaan", vertelt haar dochter Anja Veurink. "Ze dacht dat er die dag iemand van het bloedprikken kwam, dat zette haar op het verkeerde been. Zonder dat ze zich legitimeerde heeft ze de vrouw binnengelaten."

"Ze vond het achteraf wel een slordig type", vervolgt Veurink. "Niet iemand die je zou verwachten bij de thuiszorg. Ze had ook een grote tas bij zich, maar daar stonden geen logo's op. Na een tijdje vroeg ze wat de laatste drie cijfers van haar bankrekening waren. Toen wilde mijn moeder een bankafschrift pakken, maar de vrouw wilde de bankpas zien. Die lag boven."

Bankpas en sieraden weg

De vrouwen zijn samen naar boven gelopen en zijn in alle kamers geweest. De bejaarde vrouw geeft de bankpas zodat de zogenaamde thuiszorgmedewerker het rekeningnummer kan noteren. Maar niet veel later is de vrouw de deur uit en is de bankpas ook weg. En dat niet alleen, want ze heeft ook sieraden uit het huis gestolen.

"Ze belde mij behoorlijk in paniek op", zegt Veurink. "Ze kon slecht uit haar woorden komen. De impact is enorm. Ze is erg bang. Ze heeft goede sloten oo de deuren, want ze is al vaker slachtoffer geworden van een inbraak. Maar ze is weer zo teleurgesteld in de mensheid. Iemand die zo intens gemeen kan zijn en zo kan liegen en bedriegen dat dit plaatsvindt."

Pincode

"Met de bankpas is geen geld opgenomen", zegt politiewoordvoerder Chantal Westerhoff. "Ze hebben de bankpas op tijd geblokkeerd. De vrouw die in haar huis was had de pincode ook niet." Vermoedelijk probeerde ze die code te ontfutselen toen dochter Anja al bij haar moeder was.

"Ineens ging toen de telefoon", vertelt Veurink. "Ik nam op want mijn moeder was daar toen nog niet toe in staat. Ik kreeg een keurig sprekende dame aan de lijn die vertelde van de ABN Amro bank te zijn. Ze vroeg me wie ik was. Toen ik vroeg wie zij dan precies was werd er opgehangen."

Signalement

Volgens politiewoordvoerder Westerhoff was de nep-thuiszorgmedewerkster klein, tussen de 1.60m en 1.65m. "Ze is tussen de 40 en 45 jaar oud en heeft een getinte huidskleur. Ze droeg die dag een witte blouse en heeft lang donker haar. Verder viel op dat ze een fors postuur heeft en vooral bij haar buik. We hopen dat iemand de vrouw daar in de buurt heeft zien lopen", zegt Westerhoff.

Heb je informatie over de vrouw? Deel het dan, voordat ze weer nieuwe slachtoffers maakt.

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Enschede een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier: https://bit.ly/2xIwDty

- Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000.