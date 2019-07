Station Deventer Colmschate is af, verbouwing uit het boekje

"Het is een mooi project dat voor zowel het trein- als wegverkeer verbeteringen oplevert", vertelt Aldert Baas van ProRail. "Daarnaast is er met name 's nachts gewerkt waardoor hinder voor de reizigers tot een minimum is beperkt."

Militaire precisie

Het station heeft een overkapping gekregen en een grote tunnel. Het enorme gevaarte van maar liefst vijf miljoen kilo werd vorig jaar met militaire precisie op zijn plek geschoven. "Er is steeds meer bewoning", legt Baas uit. "Veel drukker dus en daarom hebben we gewerkt aan een nieuwe verkeerssituatie, zodat er betere en veiligere doorstroming van verkeer is." De oude spoorwegovergang is daardoor opgeheven.

De verbouwing heeft in totaal twee jaar geduurd. Voor omwonenden een tijd van enige (geluids)overlast, maar nu ze het resultaat zien zijn ze ook tevreden.

Kamelen

"We wonen hier direct naast", vertelt een bewoner. "We hebben alles gezien. Als er veel wind was hadden we een halve woestijn op het balkon door het opstuivende zand. Dan konden er bijna kamelen lopen. Maar het is het waard", besluit hij lachend.