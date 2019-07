Overijsselse prominenten fietsen vandaag met Tour de Goal langs vijf zorgcentra

"Het is niet zomaar een stukje fietsen", vertelt organisator Paul Gelen. "De route staat vast. We beginnen straks in Losser daarna gaan we naar Oldenzaal, Tubbergen, Bornerbroek, Enschede, Oldenzaal en daarna weer terug naar Losser.

Ondanks het regenachtige weer heeft Gianni Romme zin in de fietstocht. "Afgelopen winter heb ik gezegd dat ik mee zou doen. Toen had ik eerlijk gezegd verwacht dat het zonnetje vandaag zou schijnen, maar helaas. De zon moet je zelf zien schijnen, zeggen ze wel eens. Ik heb er zin in, het is toch leuk?"

'Het mooiste wat er is'

Met de fietsroute wil de organisatie het gevoel van de Tour de France nabootsen en de bewoners in beweging krijgen. Een mensenmenigte langs de route is niet essentieel. "Het gaat ons om de bewoners die we gaan bezoeken. Mensen die om mensen geven, dat vind ik het mooiste wat er is."

Om half negen vertrok de karavaan bij de Losserhof in Losser.