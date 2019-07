Fipronil-gedupeerde voelt zich in de steek gelaten: "Gevoel van onrecht nog groter"

"Ik voel me in de steek gelaten", blikt Grootentraast terug op de uitspraak. "We wisten dat het moeilijk zou zijn tegen de Staat. Het gevoel van onrecht is nu nog groter."

NVWA niet verantwoordelijk

De pluimveesector stelde samen met ruim honderd boeren de staat verantwoordelijk voor de omvang van de fipronilcrisis. Zo zou de NVWA maandenlang hebben geweten dat het verboden ontsmettingsmiddel werd gebruikt en de eiersector niet hebben geïnformeerd.

Volgens de rechter is dit de verantwoordelijkheid van de pluimveehouders zelf. Grootentraast is het daar absoluut niet mee eens. Ze wist van niets, zegt ze. "Het schoonmaakbedrijf had een IKB-certificaat, hoe ver moet je gaan met checken?"





Wat is fipronil?

Ontsmettingsmiddelen met fipronil werden gebruikt in kippenstallen om bloedluis te bestrijden, waaronder in Tilligte en Schalkhaar. Hierdoor zat het middel in de eieren van kippen. Fipronil is giftig en mogelijk kankerverwekkend.



De fipronilcrisis heeft enorme impact gehad op het bedrijf van Grootentraast en haar man. De schade liep op tot zeker twee ton. "We hebben twee jaar in crisis verkeerd, sinds oktober vorig jaar zijn we er weer uit", zegt de pluimveehouder. "Maar er zijn ook bedrijven omgevallen."

Hoger beroep

Grootentraast is het niet eens met de uitspraak en wil het liefst in hoger beroep gaan. "Het is de vraag of het zin heeft om in beroep te gaan, dat bestuderen we nu."