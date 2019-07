Veenmuseum voorlopig gered; "Maar we zijn er nog lang niet"

De gemeenteraad van Twenterand besloot gisteravond om het museum financieel tegemoet te komen. Een motie van de PvdA om het hele bedrag te schenken haalde het niet. De coalitiepartijen Gemeentebelangen en de ChristenUnie waren ertegen.

Subsidie onder voorwaarden

De subsidie is aan voorwaarden gebonden. De komende drie jaar moet de stichting elk jaar duizend euro terugbetalen. De twaalfduizend euro die dan overblijft, kan eventueel worden kwijtgescholden. Het museum moet verder samenwerken met andere cultuurhistorische verenigingen en op zoek gaan naar externe financieringsbronnen.

Bestuurslid Jeroen Klinkhamer is blij met het geld, maar wijst erop dat het bij lange na niet genoeg is om alle vochtproblemen in de expositieruimte op te lossen. "Met vijftienduizend euro kunnen we een betonnen vloer leggen. Maar de wanden van de tentoonstellingsruimte staan op de houten vloer." Het betekent dat de hele ruimte ontmanteld en leeggehaald moet worden. De operatie is begroot op 32.000 euro. "Dus we zijn er nog lang niet."

Vloer van het veenmuseum (Foto: RTV Oost/Ina Brouwer)

De schade aan de vloer kwam aan het licht bij de bouw van een nieuwe toiletgroep en keuken in het oude gebouw. Toen bleek dat de draagbalken onder de vloer verrot zijn en dat kan gevaarlijke situaties opleveren.

De vloer is op een enkele plaats al provisorisch aangepakt. De angst bestond dat het museum dicht moest, maar dat is nu niet meer aan de orde.

Hoge waterstand

Klinkhamer maakt zich wel grote zorgen over het waterpeil van de aangrenzende Engbertsdijksvenen. Dat zal worden verhoogd, en daarmee zullen de vochtproblemen waarschijnlijk toenemen. "Straks moeten we onze gasten vervoeren in bootjes in plaats van met de veentrein."

Klinkhamer: "We zijn nu van november tot april dicht, want het terrein is dan veel te nat. Als we nog minder maanden open kunnen vanwege de nattigheid, komen we nooit aan het aantal bezoekers om de exploitatie op peil te houden." Klinkhamer is bang dat de hoge waterstand leidt tot extreme taferelen:

Straks moeten we onze gasten vervoeren in bootjes in plaats van met de veentrein Jeroen Klinkhamer

Trekpleister

Het museum bestaat 40 jaar en draait volledig op vrijwilligers. Het trekt op jaarbasis gemiddeld twaalfduizend bezoekers en is daarmee een belangrijke toeristische trekpleister voor Twenterand.

De bezoekers betalen een vrije gift. Het stichtingsbestuur heeft in het verleden geëxperimenteerd met een vaste toegangsprijs maar daardoor bleven bezoekers weg en daalden de inkomsten.

Buitenzijde oudbouw en aanbouw (Foto: RTV Oost/Ina Brouwer)

De reparatie van de vloer kan dit najaar beginnen, als het museum gesloten is. Of er dan ook voldoende geld is om de hele expositieruimte aan te pakken, is niet bekend.