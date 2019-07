PVV wil integriteitsonderzoek in dossier miljoenenlening Lithium Werks

Het onderzoek naar de gewraakte lening van 7,5 miljoen die de Provincie Overijssel via OostNL heeft verstrekt aan Lithium Werks is pas aan het eind van de zomer klaar. En dat terwijl gedeputeerde Eddy van Hijum eind februari al beloofde aan Provinciale Staten dat er een onderzoek komt naar de totstandkoming van de miljoenenlening. De PVV wil nu een 'integriteitsonderzoek' naar het handelen van Van Hijum en andere bestuurlijk verantwoordelijken.

De lening van 7,5 miljoen was bedoeld voor de 'accucampus' van Lithium Werks op het voormalig vliegveld Twente in Enschede. Volgens initiatiefnemer en Kees Koolen zouden er tweeduizend mensen komen te werken. OostNL verschafte de lening, met instemming van de Provincie Overijssel, op voorspraak van gedeputeerde Van Hijum. Want, dit was een 'once in a lifetime opportunity' en Multimiljonair Kees Koolen is een gelauwerd zakenman die onder meer Booking.com en Uber groot heeft gemaakt.



Onlangs vertelde Koolen bij RTV Oost dat er absoluut geen tijd was om op alle vragen van OostNL antwoord te geven. Want, zo liet hij weten, haast was geboden en dus werd de lening verschaft zonder aan alle voorwaarden van OostNL te voldoen. De miljoenen werden zelfs al overgemaakt voordat de provincie er officieel mee akkoord ging!

Drie maanden later klapte het plan. Kees Koolen vertrok bij Lithium Werks en het bedrijf is niet van plan de lening terug te geven.

Onderzoek

Provinciale Staten wil weten wat er nou precies is gebeurd en wie daar verantwoordelijk voor is. En terwijl de laatste vergadering van Provinciale Staten aan de gang is, komen er plotseling cruciale stukken naar buiten op de site van de Provincie Overijssel.

Verantwoordelijk gedeputeerde Van Hijum doet op 27 februari de belofte aan Provinciale Staten dat duidelijk gaat worden of er nou wel of niet rechtmatig is gewerkt bij OostNL. Het onderzoek van onderzoeksbedrijf Ecorys, dat die vergadering besproken wordt, is namelijk erg vaag. Volgens het onderzoeksbureau is de procedure voldoende gevolgd, is niemand schuldig, maar het moet wel anders en beter.

Omdat de Statenleden vragen blijven stellen, neemt Van Hijum de vlucht naar voren. Hij zegt toe dat hij de accountant van OostNL gaat vragen 'of de beslissing omtrent de lening aan Lithium Werks rechtmatig is genomen'.

Vertraging

Wie de correspondentie tussen de Provincie Overijssel, OostNL en de HFO (Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel) leest, kan zich niet aan de indruk onttrekken dat OostNL er van alles aan heeft gedaan om het onderzoek te traineren.

Naar nu blijkt, wordt er vertraging op vertraging gestapeld. Pas op 16 mei wordt de opdracht verstrekt aan de accountant. De vraag is nu dan ook waarom er bijna drie maanden tussen de toezegging van Van Hijum zit en de uiteindelijk opdracht.

Ruim zes maanden na de toezegging van gedeputeerde Van Hijum, die met een 'ja' of een 'nee' kan worden beantwoord, komt er dus duidelijkheid, voorzien van een advies. Het feit dat nu al een advies wordt aangekondigd, geeft aan dat de vraag niet met een 'ja' wordt beantwoord.

De conclusie lijkt dan ook dat de accountant heeft uitgevonden dat de lening niet 'rechtmatig' is verstrekt. Een conclusie die al duidelijk werd toen Kees Koolen onlangs uitlegde dat er domweg geen tijd was om al die vragen van OostNL te beantwoorden.

Tijdspad

27 februari: Van Hijum doet de toezegging over het onderzoek.

22 maart: OostNL laat weten dat 'het verzoek' niet gehonoreerd kan worden. Waarom dat niet kan, wordt niet duidelijk.

11 april: OostNL laat weten dat de eigen accountant het onderzoek toch gaat doen. Op 23 mei zal het klaar zijn, zo laat OostNL weten.

25 april: Het 'normenkader van het onderzoek' wordt vastgesteld.

16 mei: De opdracht wordt formeel gegeven aan de accountant.

23 mei: OostNL laat weten dat het onderzoek nog niet klaar is. Het wordt juni. Want, zo had de accountant laten weten, het duurt langer gezien de 'politieke gevoeligheid'. De accountant gaat 'elke stap zorgvuldig afwegen' en voor extra 'checks and balances' zorgen.

20 juni: OostNL laat weten dat de eerste week van juli een concept klaar is.

12 juli: De definitieve acountantsrapportage moet klaar zijn.

30 augustus: De HFO komt met het rapport naar buiten met daarin een 'zorgvuldig vormgegeven' advies.