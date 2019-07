Politie: wie heeft 5-jarig kind in auto zien stappen bij speeltuin in Enschede?

De politie zoekt getuigen die op zaterdag 1 juni tussen 14.00 uur en 16.00 uur iets opvallends hebben gezien in de buurt van de speeltuin. Ook is de politie op zoek naar een ouder stel dat rond dat tijdstip op een bankje zat bij de speeltuin.

5-jarig kind vermist in Enschede (Foto: RTV Oost / Onder de Loep)

"Op dit moment gaat het goed met het 5-jarige kind", zegt Chantal Westerhoff van de politie. "We hopen natuurlijk ook dat dat zo blijft. Om te achterhalen wat er precies is gebeurd en door wie dat is gebeurd hopen we dat getuigen zich bij ons willen melden."

"Het was de eerste zomerse dag van dit jaar", vervolgt Westerhoff. "Mogelijk waren toen meerdere mensen in de buurt van die speeltuin. We horen het ook graag als er mensen zijn die soortgelijke incidenten hebben meegemaakt het afgelopen jaar. Als ze nog niet met de politie hebben gesproken, dan komen we graag met hen in contact."

Heb je meer informatie?

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Enschede een bericht via Facebook

- Gebruik het tipformulier:

- Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000